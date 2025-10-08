Астрономи виявили найпотужніше і найдальше дивне коло в космосі: що це таке (фото)

Учені виявили загадкову систему з двох кілець, що складаються з гарячої плазми, які випускають найпотужніше радіовипромінювання серед усіх подібних відомих об'єктів. Також ця система розташована далі за всі відомі дивні радіокола.

Дивні радіокола (ORC) є величезними структурами, всередині яких знаходяться галактики. Ці структури складаються з гарячої плазми і випускають тільки радіовипромінювання, а тому їх можна побачити тільки за допомогою радіотелескопів. Уперше астрономи виявили дивне радіоколо 6 років тому і відтоді було підтверджено виявлення ще 10 таких об'єктів. Тепер вчені виявили ORC, яке випускає найпотужніше радіовипромінювання і розташоване далі за всі інші дивні радіокола. Але ця структура складається не з одного кільця, а з двох, які перетинають одне одного. Але найдивніше, що ці кільця не є повністю круглими, на відміну від інших відомих. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише ZME Science.

Яким чином утворюються ORC вчені досі достеменно не знають, хоча існує кілька припущень. Наприклад, вважається, що ці об'єкти є продуктом активності надмасивних чорних дір у центрах галактик. Тобто частина речовини, яку не поглинула чорна діра, викидається в космос і створюється ударна хвиля, яка при взаємодії з галактичним газом створює великі структури з гарячої плазми, що оточують галактики.

Нове дивне радіоколо отримало назву RAD J131346.9+500320 і воно розташоване на відстані 7 мільярдів світлових років від нас. Ця структура являє собою не одне, а два кільця з плазми, які перетинаються, хоча на зображенні радіотелескопа LOFAR вона виглядає як величезна розмита пляма. Автори дослідження вважають, що такі космічні структури можуть містити важливі підказки про те, як галактики і надмасивні чорні діри еволюціонують разом.

Кожне кільце в RAD J131346.9+500320 має діаметр приблизно 300 000 світлових років, хоча це не ідеально круглі об'єкти. Весь ORC оточений також більш слабким випромінюванням. У підсумку вся система має розмір понад 1 мільйон світлових років. Це в 10 разів більше за розмір нашої галактики Чумацький Шлях. Дана структура випускає найпотужніше радіовипромінювання серед усіх відомих ORC і знаходиться найдалі від усіх інших.

Хоча RAD J131346.9+500320 виглядає як розмита пляма, після поліпшення зображення астрономи виявили ті самі два кільця, про які було сказано вище. У центрі перетину двох плазмових кілець знаходиться компактна галактика з центральною надмасивною чорною дірою.

Астрономи вважають, що дивне радіоколо RAD J131346.9+500320 могло бути створено ударною хвилею від надмасивної чорної діри або ж було створено потужним галактичним вітром, що виник після злиття галактики і відповідно чорних дір у їхніх центрах.

Поки що справжня природа дивних радіокіл залишається загадкою, але чим більше астрономи виявляють таких об'єктів, тим більше інформації вони отримують. Можливо, загадка цих структур буде вирішена в найближчому майбутньому завдяки новітнім радіотелескопам.

