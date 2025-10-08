Космічний телескоп Габбл зробив фотографію сусідньої хмари з 5 мільярдами зірок (фото)

На новому зображенні видно лише частину зірок у сусідній з Чумацьким Шляхом галактиці Велика Магелланова Хмара. Ці зоряні скупчення дають змогу астрономам отримати більше даних про формування та еволюцію зірок різних розмірів.

Related video

Космічний телескоп Габбл зробив нову фотографію одного із зоряних скупчень, яке розташоване в галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Ця галактика розташована на відстані приблизно 150 000 світлових років від нас. Один світловий рік — це 9,6 трильйонів кілометрів. У цій карликовій галактиці знаходиться приблизно 5 мільярдів зірок, хоча деякі астрономи припускають, що їх там приблизно 30 мільярдів. Багато зірок перебувають у складі зоряних скупчень, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Велика Магелланова Хмара є ідеальним об'єктом для вивчення утворення зірок і структури галактик. Ця галактика вважається неправильною, оскільки в ній відсутні чітко виражені спіральні рукави, які можна побачити в нашій галактиці Чумацький Шлях. Діаметр галактики Велика Магелланова Хмара оцінюється в 14 000 світлових років, тобто вона приблизно в 7 разів менша за нашу галактику. Незважаючи на те, що це карликова галактика, вона все ж є однією з найбільших у Місцевій групі, куди входять такі великі галактики, як Чумацький Шлях, галактика Андромеди та галактика Трикутника.

Зоряні скупчення являють собою пов'язані гравітацією групи зірок, які часто утворюються з однієї і тієї ж молекулярної хмари і бувають різних типів. Ці скупчення допомагають астрономам вивчати еволюцію зірок, умови їхнього утворення та взаємодію зірок із міжзоряним газом і пилом.

На новому зображенні космічного телескопа Габбл видно другу за величиною область зореутворення в галактиці Велика Магелланова Хмара під назвою N11 Фото: solar-system

Завдяки відносно близькому розташуванню зірок і невеликій відмінності хімічного складу від складу Чумацького Шляху, Велика Магелланова Хмара надає астрономам унікальні можливості для порівняння еволюції зірок і галактик у різних умовах.

На новому зображенні космічного телескопа Габбл видно другу за величиною область зореутворення в галактиці Велика Магелланова Хмара під назвою N11. Це зображення є складеним, адже астрономи об'єднали дані нещодавніх спостережень з тими, що були проведені з 2002 по 2003 рік.

Діаметр галактики Велика Магелланова Хмара оцінюють у 14 000 світлових років, тобто вона приблизно в 7 разів менша за нашу галактику Фото: NASA

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в галактиці Велика Магелланова Хмара дивовижну зірку. Вона практично не містить важких хімічних елементів, а тому швидше за все є нащадком найперших зірок у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що дві яскраві комети вперше за 1000 років наближаються до Землі і їх можна побачити в жовтні. Виявлені цього року комети C/2025 A6 (Lemmon) і C/2025 R2 (SWAN) мають перебувати на відносно близькій за космічними мірками відстані від Землі. Найімовірніше, їх не буде видно неозброєним оком, але в бінокль вони мають бути помітні.