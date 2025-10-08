Космический телескоп Хаббл сделал фотографию соседнего облака с 5 миллиардами звезд (фото)

На новом изображении видна лишь часть звезд в соседней с Млечным Путем галактике Большое Магелланово Облако. Эти звездные скопления позволяют астрономам получить больше данных о формировании и эволюции звезд разных размеров.

Космический телескоп Хаббл сделал новую фотографию одного из звездных скоплений, которое находится в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Эта галактика находится на расстоянии примерно 150 000 световых лет от нас. Один световой год – это 9,6 триллионов километров. В этой карликовой галактике находится примерно 5 миллиардов звезд, хотя некоторые астрономы предполагают, что их там около 30 миллиардов. Многие звезды находятся в составе звездных скоплений, пишет Space.

Большое Магелланово Облако является идеальным объектом для изучения образования звезд и структуры галактик. Эта галактика считается неправильной, поскольку в ней отсутствуют четко выраженные спиральные рукава, которые можно увидеть в нашей галактике Млечный Путь. Диаметр галактики Большое Магелланово Облако оценивается в 14 000 световых лет, то есть она примерно в 7 раз меньше нашей галактики. Несмотря на то, что это карликовая галактика, она все же является одной из самых больших в Местной группе, куда входят такие крупные галактики как Млечный Путь, галактика Андромеды и галактика Треугольника.

Звездные скопления представляют собой связанные гравитацией группы звезд, которые часто образуются из одного и того же молекулярного облака и бывают разных типов. Эти скопления помогают астрономам изучать эволюцию звезд, условия их образования и взаимодействие звезд с межзвездным газом и пылью.

Благодаря относительно близкому расположению звезд и небольшому отличию химического состава от состава Млечного Пути, Большое Магелланово Облако предоставляет астрономам уникальные возможности для сравнения эволюции звезд и галактик в различных условиях.

На новом изображении космического телескопа Хаббл видна вторая по величине область звездообразования в галактике Большое Магелланово Облако под названием N11. Это изображение является составным, ведь астрономы объединили данные недавних наблюдений с теми, что были проведены с 2002 по 2003 год.

