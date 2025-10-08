Две яркие кометы впервые за 1000 лет приближаются к Земле: можно увидеть в октябре 2025 (фото)

Обнаруженные в этом году кометы C/2025 A6 (Lemmon) и C/2025 R2 (SWAN) должны находиться на относительно близком по космическим меркам расстоянии от Земли. Скорее всего их не будет видно невооружённым глазом, но в бинокль они должны быть заметны.

Related video

Октябрь 2025 года может порадовать появлением двух ярких комет: C/2025 A6 (Lemmon) и C/2025 R2 (SWAN). Первая подлетит на самое близкое расстояние к Земле 21 октября, а вторая — 20 октября. Считается, что звездная величина этих комет будет составлять примерно +6. Это значит, что эти кометы можно будет увидеть в бинокль, хотя возможно, они также будут видны и невооруженным глазом. Спрогнозировать яркость комет очень сложно, а с другой стороны они имеют свои особенности, которые влияют на их видимость в ночном небе, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для определения яркости астрономических объектов используется такой параметр, как звездная величина. Чем она меньше, чем лучше видно тот или иной объект в ночном небе. Самые яркие звезды имеют звездную величину 0 или +1. Но люди невооруженным глазом могут увидеть в объекты, которые имеют звездную величину максимум +6,5. Но кометы — это не звезды, и они не всегда отражают достаточно света, даже имея низкую звездную величину. Поэтому даже если комета имеет, согласно прогнозам, звездную величину +6, то это не означает, что ее точно можно увидеть невооруженным глазом, хотя такая вероятность существует.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) Фото: IFLS

Такую звездную величину должны иметь кометы C/2025 A6 (Lemmon) и C/2025 R2 (SWAN), которые в октябре этого года приблизятся на максимально близкое расстояние от Земли впервые за более, чем 1000 лет. Большинство астрономами считает, что увидеть их все же получится только в бинокль.

Комета C/2025 A6 (Lemmon), которая может стать одной из самых ярких комет 2025 года, была обнаружена 3 января этого года. 21 октября она будет находится на расстоянии примерно 90 млн км от Земли. Данная комета впервые за 1350 лет приблизится к нашей планете. Комета должна быть хорошо видна в сумерках в течение нескольких часов после захода Солнца в западной части неба.

Комета C/2025 R2 (SWAN) Фото: space.com

Комета C/2025 R2 (SWAN) была обнаружена 10 сентября этого года. 20 октября она будет находится на расстоянии примерно 40 млн км от Земли. Эта комета впервые за 1400 лет приблизится к нашей планете. Она также будет видна в течение нескольких часов после захода Солнца.

Чтобы увидеть эти кометы понадобится достаточно темное небо.

Как уже писал Фокус, также в октябре можно будет увидеть яркие метеорные потоки Дракониды и Ориониды, которые представляют собой сгорающие в атмосфере Земли обломки кометы 21P/Джакобини — Циннера и кометы Галлея соответственно.

Также Фокус писал о том, что особенность общей теории относительности Эйнштейна может спасти обитаемые планеты от потенциальной смерти. Это может произойти и с нашей планетой.