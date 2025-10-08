Дві яскраві комети вперше за 1000 років наближаються до Землі: можна побачити в жовтні 2025 (фото)

Виявлені цього року комети C/2025 A6 (Lemmon) і C/2025 R2 (SWAN) мають перебувати на відносно близькій за космічними мірками відстані від Землі. Найімовірніше, їх не буде видно неозброєним оком, але в бінокль вони мають бути помітні.

Related video

Жовтень 2025 року може порадувати появою двох яскравих комет: C/2025 A6 (Lemmon) і C/2025 R2 (SWAN). Перша підлетить на найближчу відстань до Землі 21 жовтня, а друга — 20 жовтня. Вважається, що зоряна величина цих комет становитиме приблизно +6. Це означає, що ці комети можна буде побачити в бінокль, хоча, можливо, їх також буде видно і неозброєним оком. Спрогнозувати яскравість комет дуже складно, а з іншого боку вони мають свої особливості, які впливають на їхню видимість у нічному небі, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Для визначення яскравості астрономічних об'єктів використовується такий параметр, як зоряна величина. Що вона менша, то краще видно той чи інший об'єкт у нічному небі. Найяскравіші зірки мають зоряну величину 0 або +1. Але люди неозброєним оком можуть побачити в об'єкти, які мають зоряну величину максимум +6,5. Але комети — це не зірки, і вони не завжди відбивають достатньо світла, навіть маючи низьку зоряну величину. Тому навіть якщо комета має, згідно з прогнозами, зоряну величину +6, то це не означає, що її точно можна побачити неозброєним оком, хоча така ймовірність існує.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) Фото: IFLS

Таку зоряну величину повинні мати комети C/2025 A6 (Lemmon) і C/2025 R2 (SWAN), які в жовтні цього року наблизяться на максимально близьку відстань від Землі вперше за понад 1000 років. Більшість астрономів вважає, що побачити їх все ж таки вдасться тільки в бінокль.

Комета C/2025 A6 (Lemmon), яка може стати однією з найяскравіших комет 2025 року, була виявлена 3 січня цього року. 21 жовтня вона перебуватиме на відстані приблизно 90 млн км від Землі. Ця комета вперше за 1350 років наблизиться до нашої планети. Комета має бути добре видна в сутінках протягом кількох годин після заходу Сонця в західній частині неба.

Комета C/2025 R2 (SWAN) Фото: space.com

Комета C/2025 R2 (SWAN) була виявлена 10 вересня цього року. 20 жовтня вона перебуватиме на відстані приблизно 40 млн км від Землі. Ця комета вперше за 1400 років наблизиться до нашої планети. Її також буде видно протягом кількох годин після заходу Сонця.

Щоб побачити ці комети знадобиться досить темне небо.

Як уже писав Фокус, також у жовтні можна буде побачити яскраві метеорні потоки Драконіди і Оріоніди, які являють собою уламки комети 21P/Джакобіні — Ціннера, які згорають в атмосфері Землі, і комети Галлея відповідно.

Також Фокус писав про те, що особливість загальної теорії відносності Ейнштейна може врятувати населені планети від потенційної смерті. Це може статися і з нашою планетою.