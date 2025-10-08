Уламки комети Галлея і "послання" від Дракона: метеорні потоки в жовтні 2025 року (фото)

Цього місяця за умови наявності темного неба можна буде спостерігати одне з найяскравіших небесних явищ — метеорні потоки Драконіди та Оріоніди.

Метеорні потоки відомі ще під назвою "падаючі зірки", адже коли метеори згорають в атмосфері нашої планети, створюється яскраве світло і з'являються не менш яскраві світлові смуги. Звісно зірки не падають на Землю, просто наша планета щороку проходить у різний час через уламки різних комет. Ці уламки і є метеорними потоками, які видно в атмосфері Землі. У жовтні можна побачити одразу два метеорні потоки — Драконіди та Оріоніди, пише ScienceAlert.

Драконіди

Пік метеорного потоку Драконіди настає в період з 8 по 10 жовтня 2025 року. Найкраще Драконіди видно в Північній півкулі, де сузір'я Дракона найбільш помітне.

Спостерігати за цим метеорним потоком можна вже починаючи приблизно з 22:00 за Києвом у середу 8 жовтня. Драконіди іноді буває складно побачити через світло Місяця, але подекуди протягом години можна помітити до 100 згораючих метеорів. Це за умови, що небо є досить темним.

Пік метеорного потоку Драконіди настає в період з 8 по 10 жовтня 2025 року Фото: space.com

Метеорний потік Драконіди являє собою уламки комети 21P/Джакобіні — Ціннера, яка кожні 6,5 років здійснює повний оборот навколо Сонця.

Однією з особливостей Драконід є те, що на відміну від багатьох метеорних потоків, їх буває видно протягом усієї ночі.

Драконіди отримали свою назву через місце в космосі, з якого здається вони прилітають на Землю. У цьому випадку це сузір'я Дракона.

Щоб побачити Драконіди, потрібно дивитися на північно-західну частину неба.

Оріоніди

Пік метеорного потоку Оріоніди припадає на 21-22 жовтня 2025 року. Він вважається одним із найкрасивіших метеорних потоків і протягом години можна спостерігати до 20 згораючих метеорів.

Оріоніди є залишками комети Галлея. Востаннє цю комету бачили 39 років тому і наступного разу її буде видно із Землі тільки 2061 року.

Пік метеорного потоку Оріоніди припадає на 21-22 жовтня 2025 року Фото: Forbes

Найкраще Оріоніди буде видно вночі 21 жовтня, хоча для їхнього спостереження потрібне також досить темне небо. Щоб побачити цей метеорний потік, потрібно дивитися на схід і південний схід.

Оріоніди отримали свою назву, адже здається, що вони прилітають із сузір'я Оріона.

