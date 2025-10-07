Зонд "Вояджер-1" готується досягти нового рекорду: апарат відлетить від Землі на один світловий день

Подорож космічного апарату "Вояджер-1" почалася 5 вересня 1977 року. Через кілька тижнів стартував "Вояджер-2". Обидва зонди тепер перебувають на самому краю Сонячної системи, ставши найдальшими рукотворними об'єктами в історії людства.

Місія апаратів триває вже майже півстоліття, і за цей час "Вояджер-1" передав на Землю величезну кількість наукових даних, пише SlashGear.

Наразі "Вояджер-1" рухається зі швидкістю близько 60 тис. км на годину. Хоча ця швидкість вражає, вона ледь швидша за равлика, якщо порівнювати зі швидкістю світла. Наразі "Вояджер-1" перебуває на відстані приблизно в 25,7 млрд км від Землі. Це на 3,2 млрд км далі, ніж "Вояджер-2".

За таку довгу подорож місія "Вояджер-1" досягла кількох важливих етапів, серед яких перетин геліопаузи та вихід у міжзоряний простір, який відбувся 25 серпня 2012 року. Наступна важлива віха відбудеться в листопаді 2026 року, коли "Вояджер-1" стане першим штучним об'єктом, який подолав відстань в 1 світловий день від Землі.

Світловий день дорівнює відстані, яку світло проходить у вакуумі за 24 години, що становить приблизно 25,9 мільярда кілометрів.

Місію "Вояджер-1" можна буде вважати офіційно завершеною, коли він вийде за межі зони дії зв'язку, що станеться 2036 року. Приблизно до цього ж часу апарат вичерпає весь запас своєї енергії.

Вчені вважають, що апарат продовжуватиме свій шлях до того моменту, поки не зазнає впливу зовнішніх сил.

Коли "Вояджер-1" подолає відстань в один світловий день від Землі, сигналу знадобиться цілий день, щоб сигнал із планети долетів до апарата. Також знадобиться ще один день, щоб сигнал від апарата долетів до Землі.

Попри те що "Вояджер-1" перетнув геліопаузу, а також вийшов у міжзоряний простір, йому ще тільки належить пролетіти через хмару Оорта. Приблизно через три століття апарат дістанеться найближчої точки хмари Оорта, а на те, щоб пройти її повністю, знадобиться ще близько 30 тис. років.

Потім зонд попрямує до сузір'я Змієносця, і в 40 272 році н. е. він наблизиться до зірки в сузір'ї Малої Ведмедиці на відстань 1,7 світлового року.

Нагадаємо, зонд "Вояджер-1" востаннє подивився на Сонячну систему. Перед тим, як найдальший космічний апарат зустрівся з гарячою "стіною" з температурою майже 50 000 градусів Цельсія на краю Сонячної системи, "Вояджер-1" зробив свої останні фотографії.