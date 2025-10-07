Зонд "Вояджер-1" готовится достичь нового рекорда: аппарат улетит от Земли на один световой день

Путешествие космического аппарата «Вояджер-1» началось 5 сентября 1977 года. Через пару недель стартовал «Вояджер-2». Оба зонда теперь находятся на самом краю Солнечной системы, став самыми дальними рукотворными объектами в истории человечества.

Миссия аппаратов продолжается уже почти полвека, и за это время «Вояджер-1» передал на Землю огромное количество научных данных, пишет SlashGear.

На данный момент «Вояджер-1» движется со скоростью около 60 тыс. км в час. Хотя эта скорость впечатляет, она едва быстрее улитки, если сравнивать со скоростью света. Сейчас «Вояджер-1» находится на расстоянии примерно в 25,7 млрд км от Земли. Это на 3,2 млрд км дальше, чем «Вояджер-2».

За такое долгое путешествие миссия «Вояджер-1» достигла нескольких важных этапов, среди которых пересечение гелиопаузы и выход в межзвездное пространство, который состоялся 25 августа 2012 года. Следующая важная веха произойдет в ноябре 2026 года, когда «Вояджер-1» станет первым искусственным объектом, преодолевшим расстояние в 1 световой день от Земли.

Световой день равен расстоянию, которое свет проходит в вакууме за 24 часа, что составляет примерно 25,9 миллиарда километров.

Миссию «Вояджер-1» можно будет считать официально завершенной, когда он выйдет за пределы зоны действия связи, что произойдет в 2036 году. Примерно к этому же времени аппарат исчерпает весь запас своей энергии.

Ученые считают, что аппарат будет продолжать свой путь до того момента, пока не подвергнется воздействию внешних сил.

Когда «Вояджер-1» преодолеет расстояние в один световой день от Земли, сигналу потребуется целый день, чтобы сигнал с планеты долетел до аппарата. Также понадобится еще один день, чтобы сигнал от аппарата долетел до Земли.

Несмотря на то, что «Вояджер-1» пересек гелиопаузу, а также вышел в межзвездное пространство, ему еще только предстоит пролететь через облако Оорта. Примерно через три столетия аппарат доберется до ближайшей точки облака Оорта, а на то, чтобы пройти его полностью потребуется еще около 30 тыс. лет.

Затем зонд направится к созвездию Змееносца, и в 40 272 году н. э. он приблизится к звезде в созвездии Малой Медведицы на расстояние 1,7 светового года.

Напомним, зонд "Вояджер-1" в последний раз посмотрел на Солнечную систему. Перед тем, как самый далекий космический аппарат встретился с горячей “стеной” с температурой почти 50 000 градусов Цельсия на краю Солнечной системы, “Вояджер-1” сделал свои последние фотографии.