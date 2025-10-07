Сюрприз для вчених: на Місяці виявлено екзотичну сірку, якої не повинно бути

Учені провели аналіз зразків гірської породи, доставлених на Землю 1972 року астронавтами місії "Аполлон-17". У результаті вони виявили незвичайний ізотопний склад, що стало несподіванкою для дослідників.

У 1972 році астронавти доставили на Землю зразки гірських порід, і деякі з них протягом понад 50 років зберігалися в NASA. Вчені отримали доступ до раніше невивчених зразків і під час їх дослідження виявили сюрприз. Виявилося, що вулканічна порода, яка з'явилася на поверхні Місяця з мантії, містить мало ізотопу сірка-33, одного з чотирьох радіоактивно стабільних ізотопів сірки. Такий склад гірської породи, що містить сірку, різко контрастує зі співвідношенням ізотопів сірки, що спостерігається на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, пише Phys.

Ізотопами хімічних елементів називають версії одних і тих самих атомів із різною масою. Якщо два зразки гірської породи мають однаковий ізотопний склад, то це доводить, що вони мають однакове джерело походження. На Землі та Місяці раніше вчені виявили велику схожість в ізотопному складі кисню. Тривалий час вважалося, що ізотопний склад сірки в мантії Місяця і Землі також має бути дуже схожим.

Дослідники шукали зразки, в яких текстура сірки точно б вказувала на те, що вони з'явилися внаслідок вулканічного виверження з мантії на поверхні Місяця, а не виникли в інший спосіб.

За словами вчених, аналіз місячних зразків показав, що це не так і це відкриття стало сюрпризом для дослідників. Річ у тім, що склад місячної гірської породи, яка містить сірку, сильно відрізняється від співвідношення ізотопів сірки, що спостерігається на Землі. Спочатку вчені подумали, що такого не може бути і провели повторний аналіз, який підтвердив перші результати.

Астронавт Юджин Сернан із місії "Аполлон-17" на Місяці Фото: solar-system

Автори дослідження кажуть, що є два можливих пояснення аномального вмісту сірки в місячних породах.

Це можуть бути залишки хімічних процесів, які відбувалися на Місяці на початку його історії. Низька кількість ізотопу сірка-33 виявляється при взаємодії сірки з ультрафіолетовим світлом за наявності тонкої атмосфери. Передбачається, що на ранньому етапі своєї історії Місяць мав деякий час атмосферу. Якщо зразки гірської породи дійсно утворилися таким чином, то це може бути свідченням давнього обміну матеріалом між місячною поверхнею і мантією. Але на Місяці немає тектоніки плит, як на Землі, яка б забезпечила такий обмін. Отже, на Місяці в минулому могло відбуватися щось, що поки що невідомо вченим.

Інше пояснення полягає в тому, що аномальний вміст сірки залишився від формування Місяця. Головна теорія утворення Місяця свідчить, що він з'явився після удару по Землі об'єкта розміром із Марс понад 4 млрд років тому. З уламків, які вилетіли з ранньої Землі, утворився Місяць. Можливо, у місячні породи потрапила сірка з об'єкта, який врізався в Землю, а її ізотопний склад відрізнявся від земного.

