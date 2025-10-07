Астронавт показав, який вигляд має "Пояс Венери" на висоті 400 км над Землею (фото)

Астронавт і астрофотограф Дональд Петтіт поділився своїм знімком "Поясу Венери", зробленим з борту Міжнародної космічної станції.

Астронавт NASA та інженер-хімік Петтіт відомий своїми захопливими знімками з борту МКС. Він робив знімки карликових галактик та інших космічних об'єктів, які неможливо побачити з землі, пише IFL Science.

Тепер же астронавт поділився знімком відомого атмосферного явища, яке також можна побачити із Землі, щоправда, не в такому масштабі як на висоті 400 км над планетою.

"Ви напевно бачили це явище. У безхмарні сутінки, безпосередньо перед сходом сонця або на заході сонця, частина атмосфери над горизонтом має злегка темний і неприродний вигляд", — пише астронавт.

"Цей перехід між темним і яскравим денним небом називається "Поясом Венери", який стає найбільш помітним у напрямку, протилежному Сонцю. Прямо над нами блакитне небо — це звичайне сонячне світло, що відбивається від атмосфери, тоді як біля горизонту чисте небо може здаватися більш помаранчевим або червоним. У Поясі Венери атмосфера відбиває більше світла від призахідного (або висхідного) Сонця і тому має більш червоний вигляд", — пояснює Петтіт.

Він додає, що люди на Землі, які спостерігають за сутінками, що насуваються, бачать рожеву смугу над темрявою, що наближається, навпроти Сонця. Але з МКС її видно цілком.

