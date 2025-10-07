Астронавт показал, как выглядит "Пояс Венеры" на высоте 400 км над Землей (фото)

Астронавт и астрофотограф Дональд Петтит поделился своим снимком «Пояса Венеры», который был сделан с борта Международной космической станции.

Астронавт NASA и инженер-химик Петтит известен своими захватывающими снимками с борта МКС. Он делал снимки карликовых галактик и других космических объектов, которые невозможно увидеть с земли, пишет IFL Science.

Теперь же астронавт поделился снимком известного атмосферного явления, которое также можно увидеть с Земли, правда, не в таком масштабе как на высоте 400 км над планетой.

«Вы наверняка видели это явление. В безоблачные сумерки, непосредственно перед восходом солнца или на закате, часть атмосфера над горизонтом выглядит слегка темной и неестественной», - пишет астронавт.

«Этот переход между темным и ярким дневным небом называется «Поясом Венеры», который становится наиболее заметен в направлении, противоположном Солнцу. Прямо над нами голубое небо — это обычный солнечный свет, отражающийся от атмосферы, в то время как у горизонта чистое небо может казаться более оранжевым или красным. В Поясе Венеры атмосфера отражает больше света от заходящего (или восходящего) Солнца и поэтому выглядит более красным», - объясняет Петтит.

Он добавляет, что люди на Земле, которые наблюдают за надвигающимися сумерками, видят розовую полосу над приближающейся тьмой напротив Солнца. Но с МКС ее видно целиком.

