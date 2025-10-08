Обломки кометы Галлея и "послание" от Дракона: метеорные потоки в октябре 2025 (фото)

В этом месяце при условии наличия темного неба можно будет наблюдать одно из самых ярких небесных явлений – метеорные потоки Дракониды и Ориониды.

Метеорные потоки известны еще под названием "падающие звезды", ведь когда метеоры сгорают в атмосфере нашей планеты, создается яркий свет и появляются не менее яркие световые полосы. Естественно звезды не падают на Землю, просто наша планета каждый год проходит в разное время через обломки разных комет. Эти обломки и являются метеорными потоками, которые видны в атмосфере Земли. В октябре можно увидеть сразу два метеорных потока – Дракониды и Ориониды, пишет ScienceAlert.

Дракониды

Пик метеорного потока Дракониды наступает в период с 8 по 10 октября 2025 года. Лучше всего Дракониды видны в Северном полушарии, где созвездие Дракона наиболее заметно.

Наблюдать за этим метеорным потоком можно уже начиная примерно с 22:00 по Киеву в среду 8 октября. Дракониды иногда бывает сложно увидеть из-за света Луны, но иногда в течение часа можно заметить до 100 сгорающих метеоров. Это при условии, что небо является достаточно темным.

Метеорный поток Дракониды представая лет собой обломки кометы 21P/Джакобини — Циннера, которая каждые 6,5 лет совершает полный оборот вокруг Солнца.

Одной из особенностей Драконид является то, что в отличие от многих метеорных потоков, они бывают видны в течение всей ночи.

Дракониды получили свое название из-за места в космосе, из которого кажется они прилетают на Землю. В данном случае это созвездие Дракона.

Чтобы увидеть Дракониды, нужно смотреть на северо-западную часть неба.

Ориониды

Пик метеорного потока Ориониды приходится на 21-22 октября 2025 года. Он считается одним из самых красивых метеорных потоков и в течение часа можно наблюдать до 20 сгорающих метеоров.

Ориониды являются остатками кометы Галлея. В последний раз эту комету видели 39 лет назад и в следующий раз она будет видна с Земли только в 2061 году.

Лучше всего Ориониды будут видны ночью 21 октября, хотя для их наблюдения потребуется также достаточно темное небо. Чтобы увидеть этот метеорный поток, нужно смотреть на восток и юго-восток.

Ориониды получили свое название, ведь кажется, что они прилетают из созвездия Ориона.

