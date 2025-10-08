Астрономы обнаружили самый мощный и далекий странный круг в космосе: что это такое (фото)

Ученые обнаружили загадочную систему из двух колец, состоящих из горячей плазмы, которые выпускают самое мощное радиоизлучение среди всех подобных известных объектов. Также эта система находится дальше всех известных странных радиокругов.

Странные радиокруги (ORC) являются огромными структурами, внутри которых находятся галактики. Эти структуры состоят из горячей плазмы и выпускают только радиоизлучение, а потому их можно увидеть только с помощью радиотелескопов. Впервые астрономы обнаружили странный радиокруг 6 лет назад и с тех пор было подтверждено обнаружение еще 10 таких объектов. Теперь ученые обнаружили ORC, который выпускает самое мощное радиоизлучение и находится дальше всех остальных странных радиокругов. Но данная структура состоит не из одного кольца, а из двух, которые пересекают друг друга. Но самое странное, что эти кольца не являются полностью круглыми, в отличие от остальных известных. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ZME Science.

Каким образом образуются ORC ученые до сих пор точно не знают, хотя существует несколько предположений. Например, считается, что эти объекты являются продуктом активности сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. То есть часть вещества, которое не поглотила черная дыра выбрасывается в космос и создается ударная волна, которая при взаимодействии с галактическим газом создает обширные структуры из горячей плазмы, окружающие галактики.

Новый странный радиокруг получил название RAD J131346.9+500320 и он находится на расстоянии 7 миллиардов световых лет от нас. Эта структура представляет собой не одно, а два кольца из плазмы, которые пересекаются, хотя на изображении радиотелескопа LOFAR она выглядит как огромное размытое пятно. Авторы исследования считают, что такие космические структуры могут содержать важные подсказки о том, как галактики и сверхмассивные черные дыры эволюционируют вместе.

Странный радиокруг RAD J131346.9+500320. Вся система имеет размер более 1 миллиона световых лет Фото: ZME Science

Каждое кольцо в RAD J131346.9+500320 имеет диаметр примерно 300 000 световых лет, хотя это не идеально круглые объекты. Весь ORC окружен также более слабым излучением. В итоге вся система имеет размер более 1 миллиона световых лет. Это в 10 раз больше размера нашей галактики Млечный Путь. Данная структура выпускает самое мощное радиоизлучение среди всех известных ORC и находится дальше всех остальных.

Хотя RAD J131346.9+500320 выглядит как размытое пятно, после улучшения изображения астрономы обнаружили те самые два кольца, о которых было сказано выше. В центре пересечения двух плазменных колец находится компактная галактика с центральной сверхмассивной черной дырой.

Астрономы считают, что странный радиокруг RAD J131346.9+500320 мог быть создан ударной волной от сверхмассивной черной дыры или же был создан мощным галактическим ветром, который возник после слияния галактики и соответственно черных дыр в их центрах.

Пока что истинная природа странных радиокругов остается загадкой, но чем больше астрономы обнаруживают таких объектов, тем больше информации они получают. Возможно, загадка этих структур будет решена в ближайшем будущем благодаря новейшим радиотелескопам.

