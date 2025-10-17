Два апарати можуть "зловити за хвіст" міжзоряну комету 3I/ATLAS: як це можливо

Комети мають два хвости, один з яких складається з пилу, а другий — іонний або плазмовий, спрямований у протилежний бік від Сонця. Плазмові хвости комет можуть простягатися на сотні мільйонів кілометрів.

Іонний хвіст міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка перетинає Сонячну систему, залишається невидимим для астрономів. Але два космічні апарати, ймовірно, зможуть пролетіти крізь іонний хвіст 3I/ATLAS і вивчити його, пише IFL Science.

Йдеться про апарат NASA Europa Clipper, який прямує до супутника Юпітера Європи, а також апарат Європейського космічного агентства Hera. Другий апарат летить до подвійного астероїда Дідім і Діморфос. Раніше саме цей астероїд став метою місії DART — першої в історії демонстрації планетарної оборони.

Тепер же вчені кажуть, що обидва космічні апарати будуть розташовані таким чином, що найближчими тижнями можуть пролетіти через іонний хвіст комети.

Відео дня

Згідно з розрахунками, апарати опиняться в потрібному місці в потрібний час. Через кілька тижнів міжзоряна комета перебуватиме на оптимальній відстані від Сонця — 203 млн км. Це мінімальна відстань, на якій відбуватиметься пік активності комети. Це станеться 29 жовтня, коли обидва апарати перебуватимуть у межах іонного хвоста 3I/ATLAS.

Апарат Hera першим опиниться поруч із хвостом комети, що відбудеться з 25 жовтня по 1 листопада. Але попри таку унікальну можливість, в апарата ЄКА може не вистачити необхідного набору інструментів для вивчення іонного хвоста.

"Наскільки я розумію, оскільки Hera не оснащений приладами для вимірювання на місці, немає можливості виміряти будь-які властивості хвоста комети під час її проходження", — заявили представники ЄКА.

З іншого боку, в апарата NASA Europa Clipper є всі необхідні інструменти для дослідження.

"За умови, що в період із 30 жовтня до 6 листопада космічна погода буде сприятливою, Europa Clipper отримає рідкісну можливість узяти зразки з хвоста міжзоряного об'єкта", — пишуть автори нового дослідження.

На жаль, поки залишається незрозумілим, чи збираються в NASA провести додаткові дослідження іонного хвоста комети дорогою до супутника Юпітера.

Наразі відомо, що в період з 2 по 25 листопада за міжзоряною кометою спостерігатиме європейська місія JUICE. Під час спостережень астрономи збираються зібрати якомога більше даних про міжзоряну комету.

Нагадаємо, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS дивніший, ніж вважалося. Учені провели спостереження за третім відомим гостем з іншої зоряної системи, щоб з'ясувати, чи має він якісь незрозумілі характеристики.