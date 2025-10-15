Солнечный ветер оторвал кусок хвоста яркой кометы, которая летит к Земле (видео)

Одной из самых ярких в этом году считается комета C/2025 A6 (Lemmon). Скоро она приблизится на максимально близкое расстояние к Земле и ее можно будет увидеть в ночном небе. Астрофотограф увидел, как солнечный ветер отрывает часть хвоста этой кометы.

Related video

Астрофотограф Бреннан Гилмор сделал несколько изображений кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая впервые за 1350 лет приближается к Земле и Солнцу. На изображения видно, что хвост кометы, которая будет максимально яркой 21 октября, пострадал от влияния солнечного ветра, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Комета C/2025 A6 (Lemmon) значительно увеличила свою яркость с момента ее открытия 3 января этого года. 21 октября она будет находиться в ближайшей точке своей орбиты к Земле, а 8 ноября — к Солнцу. Существует вероятность, что яркость кометы вырастет настолько сильно, что через неделю ее можно будет увидеть невооруженным глазом в ночном небе. Хотя скорее всего, для этого понадобится как минимум бинокль.

На фотографиях Гилмора видна яркая зеленая кома кометы C/2025 A6 (Lemmon) (газовая оболочка из испарившихся веществ с ядра кометы), когда ледяной объект пролетал рядом с яркой звездой TW Leonis Minoris в начале октября. На изображениях также виден длинный хвост, который тянется от ядра кометы. Кома и хвост у комет возникают, когда они приближаются к Солнцу и тепло звезды нагревает ледяную поверхность кометы, что приводит к испарению веществ. Чем больше кома кометы, тем больше она отражает солнечного света и тем более яркой становится комета.

Хвост кометы постоянно обдувается постоянным потоком заряженных частиц, испускаемых Солнцем, известным как Солнечный ветер.

Гилмор сделал из изображений кометы видеоролик, на котором видно, как большая часть ее хвоста была оторвана солнечным ветром.

О том, как найти в ночном небе комету C/2025 A6 (Lemmon), Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что 4 корональных выброса массы из Солнца летят к Земле и планету накроет геомагнитная буря. После того, как на Солнце возникло несколько мощных вспышек, в космос улетели сразу четыре мощных потока плазмы, которые врежутся в магнитное поле Земли. Геомагнитная буря будет продолжаться на Земле в течение нескольких дней.

Еще Фокус писал о том, что 20 октября в ночном небе можно будет наблюдать еще одну яркую комету — C/2025 R2 (SWAN). Она была обнаружена в прошлом месяце и впервые за 1400 лет приблизиться к Земле и Солнцу.