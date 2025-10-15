4 корональных выброса массы из Солнца летят к Земле: планету накроет геомагнитная буря (фото)

После того, как на Солнце возникло несколько мощных вспышек, в космос улетели сразу четыре мощных потока плазмы, которые врежутся в магнитное поле Земли. Геомагнитная буря будет продолжаться на Земле в течение нескольких дней.

С 11 по 13 октября в регионе солнечных пятен AR4246 на Солнце возникло сразу несколько вспышек класса М. Это второй по мощности вспышки после выбросов энергии и излучения класса Х, который считается самым мощным во время проявления активности Солнца. Вместе с этими вспышками появились и четыре корональных выброса массы, направленных в сторону нашей планеты. Ученые прогнозируют, что в течение 15, 16 и 17 октября Землю накроет геомагнитная буря, а также могут быть видны полярные сияния даже в средних широтах, пишет Space.

Корональные выбросы массы — это колоссальные выбросы намагниченной плазмы из Солнца, которые могут воздействовать на магнитное поле Земли. В результате возникает геомагнитная буря, которую классифицируют от уровня G1 (самая слабая) до G5 (самая сильная). Когда частицы плазмы проникают в атмосферу Земли, то при столкновении с атмосферными газами солнечных частиц возникает полярное сияние. В то же время геомагнитные бури могут оказывать негативное влияние на работу электросетей, связи и спутников на низкой околоземной орбите.

В конце прошлой недели активность Солнца была высокой. Особенно активным был регион солнечных пятен AR4246 Фото: NASA

В конце прошлой недели активность Солнца была высокой. Особенно активным был регион солнечных пятен AR4246, где возникала серия мощных солнечных вспышек, которые сопровождались корональными выбросами массы. Если изучение вспышек достигает Земли в течение максимум 10 минут, то потокам плазмы необходимо несколько дней, чтобы добраться до нашей планеты. При условии, что корональные выбросы были направлены в сторону Земли.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США в сторону Земли направляется сразу 4 корональных выброса массы, которые вырвались из Солнца. Они возникли несколько дней назад вместе со вспышками класса М.

В сторону Земли направляется сразу 4 корональных выброса массы, которые вырвались из Солнца. Они возникли несколько дней назад вместе со вспышками класса М Фото: NASA

Ожидается, что первый поток плазмы врежется в магнитное поле Земли вечером 15 октября, следующие – 16 октября. В результате, согласно прогнозу ученых, возникнет геомагнитная буря уровня G1. Эта буря будет продолжаться на Земле как минимум до 17 октября, если на Солнце не возникнет новых корональных выбросов массы, которые врежутся в нашу планету в ближайшие дни.

Ожидается, что даже в средних широтах, на севере США, в северной части Европы, а также, возможно, на севере Украины можно будет наблюдать полярное сияние уже вечером 15 октября и, возможно, в течение следующих двух вечеров.

Специалист по космической погоде Тамита Сков считает, что несколько корональных выброс массы могут объединиться в один поток и врезаться в магнитное поле Земли с большей силой 16 октября. Это потенциально может вызвать более сильную геомагнитную бурю.

