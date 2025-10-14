Звезда поглотила черную дыру, а та затем съела звезду изнутри: такого еще не видели (фото)

Известно, что черные дыры поглощают не только окружающий их межзвездный газ, но и целые звезды. И в этом нет ничего необычного. Но теперь астрономы, вероятно, наблюдали обратный процесс: звезда сначала “съела” черную дыру, которая затем отомстила и сделала то, что от нее ожидают: съела звезду.

Астрономы считают, что они увидели, как на расстоянии 9 млрд световых лет от нас произошло необычное событие, которого еще никогда не наблюдали. Предполагается, что массивная звезда поглотила черную дыру звездной массы, а та после этого поглотила звезду изнутри. При этом произошел выброс мощного гамма-излучения. Именно так астрономы объясняют самый длительный гамма-всплеск из всех известных. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Черные дыры звездной массы появляются тогда, когда у массивных звезд, которые больше Солнца как минимум в 8 раз, заканчивается топливо для поддержания термоядерного синтеза в ядре. В результате такие звезды увеличиваются в размерах, а затем взрываются сверхновой.

Во время превращения звезды в черную дыру или во время слияния нейтронных звезд, которые также появляются после смерти массивных звезд, происходит выброс гамма-излучения. Оно известно как гамма-всплески, которые представляют собой короткую, но очень яркую вспышку мощного излучения, которая длится всего несколько минут.

В июле этого года астрономы с помощью космического гамма-телескопа Fermi обнаружили необычный гамма-всплеск, возникший на расстоянии примерно 9 млрд световых лет от нас. Он получил название GRB 250702B. В отличие от других гамма-всплесков он продолжался в течение почти 7 часов. Таким образом GRB 250702B стал самым продолжительным из всех известных гамма-всплесков.

Ученые пока не могут точно объяснить это явление, но авторы исследования предложили необычное объяснение, которое связано с очень редким возможным явлением. Астрономы смоделировали потенциальное событие, которое могло вызвать необычный гамма-всплеск и пришли к следующему выводу. Он и считают, что единственной версией, которая объясняет наблюдаемые свойства GRB 250702B является то, что черная дыра звездной массы была поглощена массивной звездой.

Эта оранжевая точка — гамма-всплеск, который, по-видимому, является признаком необычного события Фото: New Scientist

Когда массивная звезда превращается в черную дыру происходит выброс энергии в виде обычных гамма-всплесков. Но ученые считают, что выброс энергии произошел, когда черная дыра, находившаяся внутри звезды начала поглощать последнюю. Как это могло произойти?

Моделирование предполагает, что изначально существовала двойная система, состоящая из черной дыры и массивной звезды. На поздних этапах жизни звезда увеличилась в размерах и таким образом черная дыра потеряла угловой момент и переместилась к ядру звезды.

В конечном итоге черная дыра поглотила звезду изнутри, что привело к мощному выбросу гамма-излучения, что астрономы увидели, как необычный гамма-всплеск. Возможно, этот процесс даже спровоцировал небольшой взрыв сверхновой. Но этот взрыв был настолько тусклым, что его нельзя обнаружить даже с помощью самого мощного космического телескопа Уэбб, говорят ученые.

Астрономы считают свою теорию достаточно убедительной, но для ее подтверждения нужно найти и другие подобные события, когда черная дыра поглощает звезду изнутри. Возможно, это сможет сделать самая мощная наземная Обсерватория имени Веры Рубин.

