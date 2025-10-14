Зірка поглинула чорну діру, а та потім з'їла зірку зсередини: такого ще не бачили (фото)

Відомо, що чорні діри поглинають не тільки міжзоряний газ, який їх оточує, а й цілі зірки. І в цьому немає нічого незвичайного. Але тепер астрономи, ймовірно, спостерігали зворотний процес: зірка спочатку "з'їла" чорну діру, яка потім помстилася і зробила те, що від неї очікують: з'їла зірку.

Related video

Астрономи вважають, що вони побачили, як на відстані 9 млрд світлових років від нас сталася незвична подія, якої ще ніколи не спостерігали. Передбачається, що масивна зірка поглинула чорну діру зоряної маси, а та після цього поглинула зірку зсередини. При цьому стався викид потужного гамма-випромінювання. Саме так астрономи пояснюють найтриваліший гамма-сплеск з усіх відомих. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чорні діри зоряної маси з'являються тоді, коли у масивних зірок, які більші за Сонце щонайменше у 8 разів, закінчується паливо для підтримки термоядерного синтезу в ядрі. У результаті такі зірки збільшуються в розмірах, а потім вибухають надновою.

Під час перетворення зірки на чорну діру або під час злиття нейтронних зірок, які також з'являються після смерті масивних зірок, відбувається викид гамма-випромінювання. Воно відоме як гамма-сплески, які являють собою короткий, але дуже яскравий спалах потужного випромінювання, що триває лише кілька хвилин.

У липні цього року астрономи за допомогою космічного гамма-телескопа Fermi виявили незвичайний гамма-сплеск, що виник на відстані приблизно 9 млрд світлових років від нас. Він отримав назву GRB 250702B. На відміну від інших гамма-сплесків він тривав протягом майже 7 годин. Таким чином GRB 250702B став найтривалішим з усіх відомих гамма-сплесків.

Вчені поки що не можуть точно пояснити це явище, але автори дослідження запропонували незвичайне пояснення, яке пов'язане з дуже рідкісним можливим явищем. Астрономи змоделювали потенційну подію, яка могла спричинити незвичайний гамма-сплеск, і дійшли до такого висновку. Вони вважають, що єдиною версією, яка пояснює спостережувані властивості GRB 250702B є те, що чорна діра зоряної маси була поглинена масивною зіркою.

Ця помаранчева точка — гамма-сплеск, який, мабуть, є ознакою незвичайної події Фото: гравитация

Коли масивна зірка перетворюється на чорну діру, відбувається викид енергії у вигляді звичайних гамма-сплесків. Але вчені вважають, що викид енергії стався, коли чорна діра, що знаходилася всередині зірки, почала поглинати останню. Як це могло статися?

Моделювання припускає, що спочатку існувала подвійна система, що складалася з чорної діри і масивної зірки. На пізніх етапах життя зірка збільшилася в розмірах і таким чином чорна діра втратила кутовий момент і перемістилася до ядра зірки.

Зрештою чорна діра поглинула зірку зсередини, що призвело до потужного викиду гамма-випромінювання, який астрономи побачили, як незвичайний гамма-сплеск. Можливо, цей процес навіть спровокував невеликий вибух наднової. Але цей вибух був настільки тьмяним, що його не можна виявити навіть за допомогою найпотужнішого космічного телескопа Вебб, кажуть учені.

Астрономи вважають свою теорію досить переконливою, але для її підтвердження потрібно знайти й інші подібні події, коли чорна діра поглинає зірку зсередини. Можливо, це зможе зробити найпотужніша наземна Обсерваторія імені Віри Рубін.

Фокус уже писав про те, чи можна говорити, що у Всесвіту є межа і якщо є, то яка? Це точно не межа всього Всесвіту, адже він є нескінченним.

Також Фокус писав про те, що космічний пил міг стати причиною зародження життя на Землі.

Ще Фокус писав про те, що успішно завершилося випробування найбільшої ракети у світі, яка може доставити людей на Марс і Місяць.