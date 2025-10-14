Космічний пил міг стати причиною зародження життя на Землі

Учені з'ясували, що амінокислоти, будівельні блоки життя, могли потрапити на нашу планету з частинками міжзоряного пилу. Це могло спровокувати появу перших живих істот на Землі.

Амінокислоти є молекулярною основою білків і ферментів, які керують усіма біологічними процесами в живих організмах. Хоча вчені сперечаються, чи з'явилися ці молекули на Землі, чи прибули з космосу, нове дослідження показує, що космічний пил міг зіграти вирішальну роль у їхній доставці на нашу планету. Вчені вивчили, як амінокислоти, такі як гліцин і аланін, могли б вижити в суворих умовах космосу і потрапити на Землю за допомогою космічного пилу. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

Автори дослідження синтезувала найдрібніші частинки аморфного силікату магнію, що є основним компонентом космічного пилу, і нанесла на них амінокислоти: гліцин, аланін, глутамінову та аспарагінову кислоту. Далі вчені вивчили, як поводяться молекули під час нагрівання частинок силікату під час моделювання нагрівання, яке відбувалося під час руху частинок пилу в ранній Сонячній системі.

Вони виявили, що тільки гліцин і аланін успішно прикріплювалися до частинок силікату. Ці амінокислоти утворювали кристалічні структури, а аланін залишався стабільним за температур, значно вищих за точку плавлення.

Хоча дослідження було обмежене одним компонентом космічного пилу, результати можуть вказувати на існування природного процесу фільтрації, під час якого обмежений діапазон доступних поверхонь пилинок призводить до того, що до них прикріплюються тільки певні амінокислоти.

Амінокислоти утворюються в крижаних оболонках, що покривають космічні порошинки, і вони могли бути викинуті в космос під час руху частинок космічного пилу в теплій внутрішній частині Сонячної системи. Це могло вплинути на те, які молекули в кінцевому підсумку потрапили на Землю, сформувавши ранній органічний склад планети.

Результати дослідження підтверджують теорію про те, що амінокислоти могли потрапити на силікатний пил і зберегтися досить довго, щоб потрапити на Землю. Це, ймовірно, сталося в період між 4,4 і 3,4 мільярда років тому. Тоді формувалася кора Землі і з'явилися океани, а також у цей період з'явилися перші мікроскопічні живі організми.

Учені припускають, що скупчення на поверхні Землі космічного пилу, багатого на попередників життя, потенційно компенсувало обмежену кількість амінокислот, що утворюються винятково внаслідок земного синтезу, що дало змогу зародитися життю на Землі.

Дослідження показує, що частинки міжзоряного пилу не просто переносять молекули, а вони можуть активно впливати на те, які органічні речовини виживають і досягають планет, подібних до Землі. Розуміючи ці процеси, вчені зможуть краще зрозуміти, як життя могло зародитися на інших планетах.

