Космическая пыль могла стать причиной зарождения жизни на Земле

Ученые выяснили, что аминокислоты, строительные блоки жизни, могли попасть на нашу планету с частицами межзвездной пыли. Это могло спровоцировать появление первых живых существ на Земле.

Аминокислоты являются молекулярной основой белков и ферментов, которые управляют всеми биологическими процессами в живых организмах. Хотя ученые спорят, появились эти молекулы на Земле, или прибыли из космоса, новое исследование показывает, что космическая пыль могла сыграть решающую роль в их доставке на нашу планету. Ученые изучили, как аминокислоты, такие как глицин и аланин, могли бы выжить в суровых условиях космоса и попасть на Землю с помощью космической пыли. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

Авторы исследования синтезировала мельчайшие частицы аморфного силиката магния, который является основным компонентом космической пыли, и нанесла на них аминокислоты: глицин, аланин, глутаминовую и аспарагиновую кислоту. Далее ученые изучили, как ведут себя молекулы при нагревании частиц силиката во время моделирования нагревания, которое происходило при движении частиц пыли в ранней Солнечной системе.

Они обнаружили, что только глицин и аланин успешно прикреплялись к частицам силиката. Эти аминокислоты образовывали кристаллические структуры, а аланин оставался стабильным при температурах значительно выше точки плавления.

Хотя исследование было ограничено одним компонентом космической пыли, результаты могут указывать на существование естественного процесса фильтрации, при котором ограниченный диапазон доступных поверхностей пылинок приводит к тому, что к ним прикрепляются только определенные аминокислоты.

Аминокислоты образуются в ледяных оболочках, покрывающих космические пылинки, и они могли быть выброшены в космос при движении частиц космической пыли в теплой внутренней части Солнечной системы. Это могло повлиять на то, какие молекулы в конечном итоге попали на Землю, сформировав ранний органический состав планеты.

Результаты исследования подтверждают теорию о том, что аминокислоты могли попасть на силикатную пыль и сохраниться достаточно долго, чтобы попасть на Землю. Это, вероятно, произошло в период между 4,4 и 3,4 миллиарда лет назад. Тогда формировалась кора Земли и появились океаны, а также в этом период появились первые микроскопические живые организмы.

Ученые предполагают, что скопление на поверхности Земли космической пыли, богатой предшественниками жизни, потенциально компенсировало ограниченное количество аминокислот, образующихся исключительно в результате земного синтеза, что позволило зародиться жизни на Земле.

Исследование показывает, что частицы межзвездной пыли не просто переносят молекулы, а они могут активно влиять на то, какие органические вещества выживают и достигают планет, подобных Земле. Понимая эти процессы, ученые смогут лучше понять, как жизнь могла зародиться на других планетах.

