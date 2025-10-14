В Солнечной системе может скрываться мир похожий на Землю: Девятая планета, но другая (фото)

Астрономы считают, что в Солнечной системе может находиться еще одна планета, которая в отличие от гипотетической Планеты Х, не является газовым гигантом. При этом данный кандидат на роль Девятой планеты, получивший название Планета Y, находится намного ближе к нам.

Уже почти 10 лет существует теория о том, что в поясе Койпера за орбитой Нептуна, где находятся миллионы ледяных объектов, скрывается гипотетическая Девятая планета или Планета Х. Считается, что это газовый гигант, который находится очень далеко от Земли. Но авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, заявили, что у них есть доказательства существования другой планеты, получившей название Планета Y. Это может быть каменистый мир, похожий по размеру на Землю. При этом данный гипотетический мир не только меньше предполагаемой Планеты Х, но и находится намного ближе к нам, пишет Live Science.

Планета Х в Солнечной системе

Поиски девятой планеты Солнечной системы начались сразу после того, как в 1846 году была обнаружена восьмая планета – Нептун. Поиски на время закончились, когда в 1930 году была обнаружена планета Плутон. Но в 2006 году астрономы решили, что Плутон не соответствует характеристикам классической планеты и является карликовой планетой. В 2016 году ученые предложили теорию, согласно которой в поясе Койпера находится Девятая планета или Планета Х. К таким выводам астрономы пришли после изучения необычных орбит нескольких объектов в поясе Койпера, котоыре можно объяснить влиянием гравитации крупной планеты.

В 2016 году ученые предложили теорию, согласно которой в поясе Койпера находится Девятая планета или Планета Х Фото: UniverseToday

Планета Y в Солнечной системе

Авторы нового исследования утверждают, что нашли доказательства того, что существует другой кандидат на роль девятой планеты Солнечной системы, получивший название Планета Y. Этот гипотетический мир также находится в поясе Койпера, как считают ученые, но намного ближе, чем предполагаемая Планета Х.

Ученые проанализировали орбиты 50 объектов в поясе Койпера и обнаружили, что они наклонены примерно на 15 градусов по сравнению с плоскостью орбит остальных планета Солнечной системы. Ученые считают, что объяснить такой наклон орбиты можно с помощью существования скрытого мира.

Пояс Койпера. Иллюстрация Фото: Live Science

Девятая планета Солнечной системы может быть похожа на Землю

Гипотетическая Планета Х, согласно предположениям ученых, является газовым гигантом, то есть похожа на Юпитер. При этом она примерно в 10 раз массивнее Земли. Считается, что Планета Х находится в 400 раз дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Нептун находится в 30 раз дальше.

Расчеты ученых показывают, что гипотетическая Планета Y является каменистым миром по размеру похожим на Землю и с примерно такой же массой. Ученые считают, что эта планета находится примерно в 100 — 200 раз дальше от Солнца, чем Земля, то есть намного ближе, чем Планета Х.

Восьмая планета Солнечной системы Фото: wikipedia

Ученые считают, что если Планета Y существует, то ее орбита будет наклонена на 10 градусов по сравнению с плоскостью орбит восьми известных планет. Этот факт, а также то, что планета отражает мало солнечного света, усложняет ее обнаружение.

Чтобы доказать существование планеты Y нужно ее увидеть напрямую или же обнаружить больше аномалий в поясе Койпера, указывающих на существование скрытого мира, признают ученые.

Расчеты ученых показывают, что гипотетическая Планета Y является каменистым миром по размеру похожим на Землю и с примерно такой же массой Фото: Live Science

Найти Девятую планету можно в течение 3 лет

Авторы исследования считают, что обнаружить неизвестную планету можно будет в течение ближайших трех лет благодаря новой наземной Обсерватории имени Веры Рубин. Она имеет самую большую цифровую камеру в мире. С другой стороны, будущие наблюдения за окраинами Солнечной системы могут опровергнуть как теорию Планеты Х, так и Планеты Y.

Может быть Девятой планеты не существует

Некоторые астрономы считают, что обнаруженные аномалии в движении объектов в поясе Койпера можно объяснить наличием небольшой черной дыры или же альтернативной формы гравитации, которую мы пока не понимаем.

