У Сонячній системі може ховатися світ схожий на Землю: Дев'ята планета, але інша (фото)

Астрономи вважають, що в Сонячній системі може перебувати ще одна планета, яка на відміну від гіпотетичної Планети Х, не є газовим гігантом. При цьому цей кандидат на роль Дев'ятої планети, який отримав назву Планета Y, розташований набагато ближче до нас.

Уже майже 10 років існує теорія про те, що в поясі Койпера за орбітою Нептуна, де розташовані мільйони крижаних об'єктів, ховається гіпотетична Дев'ята планета, або Планета Х. Вважається, що це газовий гігант, який розташований дуже далеко від Землі. Але автори дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, заявили, що в них є докази існування іншої планети, яка отримала назву Планета Y. Це може бути кам'янистий світ, схожий за розміром на Землю. При цьому цей гіпотетичний світ не тільки менший за передбачувану Планету Х, а й розташований набагато ближче до нас, пише Live Science.

Планета Х у Сонячній системі

Пошуки дев'ятої планети Сонячної системи почалися одразу після того, як 1846 року було виявлено восьму планету — Нептун. Пошуки на деякий час закінчилися, коли в 1930 році було виявлено планету Плутон. Але 2006 року астрономи вирішили, що Плутон не відповідає характеристикам класичної планети і є карликовою планетою. У 2016 році вчені запропонували теорію, згідно з якою в поясі Койпера розташована Дев'ята планета або Планета Х. Таких висновків астрономи дійшли після вивчення незвичних орбіт кількох об'єктів у поясі Койпера, які можна пояснити впливом гравітації великої планети.

У 2016 році вчені запропонували теорію, згідно з якою в поясі Койпера розташована Дев'ята планета або Планета Х Фото: Девятая планета

Планета Y у Сонячній системі

Автори нового дослідження стверджують, що знайшли докази того, що існує інший кандидат на роль дев'ятої планети Сонячної системи, який отримав назву Планета Y. Цей гіпотетичний світ також розташований у поясі Койпера, як вважають учені, але набагато ближче, ніж передбачувана Планета Х.

Учені проаналізували орбіти 50 об'єктів у поясі Койпера і виявили, що вони нахилені приблизно на 15 градусів порівняно з площиною орбіт решти планет Сонячної системи. Вчені вважають, що пояснити такий нахил орбіти можна за допомогою існування прихованого світу.

Пояс Койпера. Ілюстрація Фото: Live Science

Дев'ята планета Сонячної системи може бути схожа на Землю

Гіпотетична Планета Х, згідно з припущеннями вчених, є газовим гігантом, тобто схожа на Юпітер. При цьому вона приблизно в 10 разів масивніша за Землю. Вважається, що Планета Х розташована в 400 разів далі від Сонця, ніж Земля. Для порівняння, Нептун розташований у 30 разів далі.

Розрахунки вчених показують, що гіпотетична Планета Y є кам'янистим світом, що за розміром схожий на Землю і з приблизно такою ж масою. Вчені вважають, що ця планета розташована приблизно в 100 — 200 разів далі від Сонця, ніж Земля, тобто набагато ближче, ніж Планета Х.

Восьма планета Сонячної системи Фото: wikipedia

Вчені вважають, що якщо Планета Y існує, то її орбіта буде нахилена на 10 градусів порівняно з площиною орбіт восьми відомих планет. Цей факт, а також те, що планета відбиває мало сонячного світла, ускладнює її виявлення.

Щоб довести існування планети Y, потрібно її побачити безпосередньо або ж виявити більше аномалій у поясі Койпера, що вказують на існування прихованого світу, визнають учені.

Розрахунки вчених показують, що гіпотетична Планета Y є кам'янистим світом, який за розміром схожий на Землю і з приблизно такою ж масою Фото: Live Science

Знайти Дев'яту планету можна протягом 3 років

Автори дослідження вважають, що виявити невідому планету можна буде протягом найближчих трьох років завдяки новій наземній Обсерваторії імені Віри Рубін. Вона має найбільшу цифрову камеру у світі. З іншого боку, майбутні спостереження за околицями Сонячної системи можуть спростувати як теорію Планети Х, так і Планети Y.

Можливо, Дев'ятої планети не існує

Деякі астрономи вважають, що виявлені аномалії в русі об'єктів у поясі Койпера можна пояснити наявністю невеликої чорної діри або ж альтернативної форми гравітації, яку ми поки що не розуміємо.

