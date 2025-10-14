Всесвіт нескінченний чи в нього є межа: що кажуть фізики

Всесвіт постійно розширюється і насправді ми не можемо побачити його весь цілком. Але у що розширюється Всесвіт і звідки? Це досить складне питання, але розуміння цього процесу є.

Related video

Зараз вважається, що початок нашому Всесвіту дав Великий вибух. Під час цієї події приблизно 13,8 млрд років тому з точки сингулярності, що має неймовірну щільність, почалося розширення Всесвіту і так виник простір-час. Ніхто не знає, що було до цього. Зараз вважається, що межа спостережуваного Всесвіту охоплює радіус приблизно 45 мільярдів світлових років. Але це точно не межа Всесвіту. Поки що найвіддаленіші об'єкти, які вдалося побачити, знаходяться на відстані понад 13 мільярдів світлових років. Але багато об'єктів через розширення Всесвіту знаходяться далі. Отже, Всесвіт нескінченний чи все ж має межу? На це питання відповідає американський астрофізик Пол Саттер, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після багатьох десятиліть спостережень за космосом і багатьох відкриттів, а також створених теорій, які розширили уявлення про Всесвіт, астрофізики дійшли висновку, що він нескінченний. А може бути й ні. Насправді все не так просто.

За словами Саттера, зараз точно відомо, що ми живемо у Всесвіті, який постійно розширюється. Але якщо він розширюється, то у що він розширюється і звідки?

Легко уявити собі Всесвіт, що розширюється, і існує безліч аналогій, які допомагають це зробити. Можна уявити собі галактики на поверхні повітряної кулі і, надуваючи цю кулю, спостерігати, як галактики віддаляються одна від одної. Але у повітряної кулі є і центр, і край. Так де ж центр Всесвіту, а де його край? За словами Саттера, відповідь полягає в тому, що у Великого вибуху немає ні центру, ні краю.

Річ у тім, що Великий вибух почався одночасно скрізь. Він мав статися скрізь, тому що все, за визначенням, є частиною Всесвіту. Це був не вибух, що стався десь у певній частині космосу. Це був вибух простору і тоді почалося розширення Всесвіту. Це було не місце, а час.

Великий вибух почався одночасно скрізь Фото: IFLS

Якщо Всесвіт розширюється, то у що він розширюється? Чи може бути край у "повітряної кулі"? Занадто заманливо уявити стіну або кордон, з галактиками та іншим з одного боку і порожнечею з іншого, і Всесвіт розширюється, щоб заповнити цю порожнечу.

Але це неправильно. Навіть вакуум простору — це щось. Є місця й існування. Немає поняття "зовні" Всесвіту, тому що "зовні" передбачає існування, навіть порожнє. Але Всесвіт — це все, що є. У фізичній реальності немає нічого, крім Всесвіту. Стіни відокремлюють одну область від іншої, але Всесвіт охоплює всі області одночасно.

Немає нічого зовні, немає краю. Є тільки Всесвіт, каже Саттер, хоча це складно уявити. Ми живемо в тривимірному світі, і звикли, що все має свої межі. Але цього не можна сказати про Всесвіт.

Межею Всесвіту можна назвати тільки той космос, який ми можемо побачити, тобто це спостережуваний Всесвіт. Але за цією межею ховається й інша частина космосу, яку, можливо, ми ніколи не побачимо. Всесвіт розширюватиметься мільярди, а може й трильйони років, і весь час дуже далекі об'єкти віддалятимуться від нас, а отже, ймовірність їх побачити буде постійно знижуватися.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що фундаментальною основою Всесвіту може бути не матерія та енергія, а інформація. Згідно з теорією, Всесвіт може являти собою космічний банк пам'яті, який зберігає інформацію про всі процеси, які коли-небудь відбувалися. Фізики вважають, що Всесвіт може бути величезною квантовою пам'яттю.

Також Фокус писав про те, що навколоземна орбіта перевантажена супутниками і вчені попереджають про небезпечну ситуацію. З кожним новим запуском супутників зростає ризик виникнення зіткнень на низькій навколоземній орбіті.