Навколоземна орбіта перевантажена супутниками: вчені попереджають про небезпечну ситуацію

З кожним новим запуском супутників зростає ризик виникнення зіткнень на низькій навколоземній орбіті, кажуть учені. Деякі регіони навколоземної орбіти вже занадто перевантажені космічними апаратами.

Учені з'ясували, що якщо у 2019 році тільки 0,2% супутників на навколоземній орбіті були змушені виконувати понад 10 маневрів для запобігання зіткненням на місяць, то на початок 2025 року цей показник зріс до 1,4%. Це означає, що близько 340 супутників витрачають багато часу на ухилення від космічного сміття та інших космічних апаратів. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Acta Astronautica, незабаром сотні супутників можуть опинитися в орбітальних регіонах, які вже занадто переповнені для безпечної та довгострокової експлуатації, пише Space.

Згідно з дослідженням, у 2019 році на низькій навколоземній орбіті на висоті менше ніж 2000 кілометрів навколо Землі оберталося приблизно 13 700 об'єктів, включно з космічним сміттям. У 2025 році їхня кількість зросла до 24 185. Згідно з прогнозами, до кінця цього десятиліття на низькій навколоземній орбіті може перебувати близько 70 000 супутників. Вчені попереджають, що найближчими роками експлуатація супутників може стати занадто складною і невигідною.

Учені змоделювали ймовірність зіткнення для кожної пари об'єктів, як супутників, так і космічного сміття, які перебувають в одному і тому ж регіоні орбіти. Щоразу, коли два об'єкти опинялися на відстані менше ніж 200 метрів один від одного, дослідники зазначали, що ця подія вимагає маневру ухилення від зіткнення.

Космічні апарати NASA зазвичай маневрують, коли ризик зіткнення перевищує 1 до 100 000. Компанія SpaceX, яка володіє супутниковим угрупованням Starlink, використовує автономну систему ухилення від зіткнення, коли ризик зіткнення перевищує 1 до мільйона. Часті маневри створюють перешкоди в роботі супутників, кажуть учені.

Згідно з дослідженням, виконання маневру ухилення створює підвищений ризик подальшого зіткнення з іншим космічним апаратом, оскільки він змінює траєкторію супутника таким чином, що алгоритми прогнозування зіткнень можуть не враховувати це відразу. Що більше супутників на орбіті, то вищий ризик невдачі одного з цих маневрів.

Розрахунки вчених показують, що починаючи з 2025 року ймовірність зіткнення супутників між собою і з космічним сміттям зросте до 10%. Зіткнення супутників створить тисячі нових фрагментів космічного сміття, що ще більше збільшить необхідність маневрування і, таким чином, збільшить ймовірність подальших зіткнень. Саме цей ризик зіткнень турбує вчених.

Дослідники попереджають, що навколоземна орбіта може виявитися переповненою космічним сміттям, що ускладнить експлуатацію супутників уже в найближчому майбутньому.

Дослідження показало, що супутники, які перебувають на висоті 400-600 км і 700-800 відчувають багато проблем через перевантаженість цих орбітальних регіонів як діючими апаратами, так і космічним сміттям. Багатьом супутникам уже доводиться ухилятися від зіткнень понад 10 разів на місяць.

Вчені вважають, що супутникові оператори повинні відправляти менше супутників в особливо перевантажені ділянки низької навколоземної орбіти, щоб зменшити ризики зіткнень.

