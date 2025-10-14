Метеорний потік Тауриди 2025: уламки унікальної комети створять "вогняні кулі" в небі

Метеорний потік Тауриди відомий своїми вражаючими яскравими болідами, які освітлюють нічне небо. Цей потік складається з двох частин, і пік їхньої активності настане вже скоро.

Два щорічні метеорні потоки потенційно можуть потішити нас вражаючими болідами протягом кількох тижнів перед тим, як настане їхній пік у листопаді. Хоча під час пікової активності можна побачити найбільше "вогняних куль" у нічному небі, пише Space.

Метеорний потік Тауріди складається з двох окремих потоків падаючих метеорів, які згорають в атмосфері Землі: Північні та Південні Тауріди. Ці метеорні потоки є уламками унікальної комети, через які щороку проходить наша планета.

Комета Енке має найкоротшу орбіту серед усіх відомих комет і робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 3,3 року. Коли Земля проходить через уламки комети, вони нагріваються через тертя в атмосфері і перетворюються на яскраві метеори.

Метеорний потік Тауриди відомий своїми вражаючими яскравими болідами Фото: Live Science

Дуже яскраві метеори називаються болідами і метеорний потік Тауриди відомий тим, що створює багато болідів, які можна побачити навіть до того, як метеорний потік досягне піку в листопаді. Боліди часто настільки яскраві, що затьмарюють у нічному небі Венеру. При цьому боліди часто залишають за собою виразні яскраві смуги в атмосфері.

Метеорний потік Тауриди отримав свою назву через те, що здається, ніби метеори прилітають до нас із сузір'я Тельця. Під час піку метеорних потоків Південні та Північні Тауриди можна побачити найбільше болідів, які схожі на "вогняні кулі".

Комета Енке Фото: Wikipedia

Південні Тауриди вже почали бути помітними в нічному небі з 20 вересня, але пік метеорного потоку настане в ніч з 4 на 5 листопада. Північні Тауриди активізуються з 20 жовтня, але їхній пік настане в ніч з 11 на 12 листопада.

В ідеальних умовах темного неба можна побачити до 5 метеорів щогодини в період пікової активності, і деякі з них будуть яскравими болідами.

Найкраще видно обидва метеорні потоки, звичайно ж, під час пікової активності незабаром після заходу Сонця.

