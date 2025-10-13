Астероїд вартістю $100 000 квадрильйонів могли створити металеві вулкани (фото)

На поверхні покритого металом астероїда (16) Психея могли відбуватися виверження розплавленого заліза і нікелю.

Астероїд (16) Психея, можливо, колись мав жерла, з яких викидався розплавлений метал. Але така ситуація більш імовірна, якщо астероїд складається з тих самих хімічних речовин, що й багаті на метали метеорити. Дослідження, опубліковане в Journal of Geophysical Research: Planets, може пояснити незвичайну металеву оболонку астероїда, який вважається найдорожчим у Сонячній системі, пише Live Science.

Астероїд (16) Психея розташований у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. При цьому він має унікальну відбивну здатність. Спостереження показують, що в середньому поверхня астероїда відбиває майже третину сонячного світла, що падає на нього. Таким чином відбивна здатність астероїда (16) Психея як мінімум удвічі вища, ніж у більшості астероїдів.

Завдяки цій відбивній здатності вчені припустили, що астероїд не просто складається переважно з металу, але, можливо, є відкритим, багатим на залізо ядром не створеної планети. Деякі вчені оцінюють вартість металів астероїда в 100 000 квадрильйонів доларів, а значить це найдорожчий космічний камінь у Сонячній системі.

Розрахунки вчених, що включають оновлені оцінки маси та об'єму астероїда, показали, що його щільність становить від 3700 кг/кубічний метр до 4100 кг/кубічний метр. Хоча (16) Психея щільніша за більшість астероїдів, її щільність становить лише близько половини очікуваної, якби вона повністю складалася із заліза та нікелю. Це, поряд із даними про поверхневе теплове випромінювання, вказує на те, що, хоча основна маса астероїда здебільшого не металева, він, ймовірно, має багату на метали оболонку.

Вчені точно не впевнені, як астероїд отримав цю металеву оболонку. Але за цим може стояти ферровулканізм. Він схожий на звичайний вулканізм, тільки замість розплавленої породи лава являє собою розплавлений метал.

Вчені вважають, що на початковому етапі розвитку астероїда, його металеве ядро тверднуло зовні всередину, при цьому розплавлене внутрішнє ядро поступово наповнювалося більш легкими хімічними елементами. Різниця в щільності твердої зовнішньої оболонки ядра і розплавленої внутрішньої речовини могла створити достатній тиск, щоб остання проникла на поверхню астероїда, утворюючи жерла, з яких викидався розплавлений метал.

Але ферулканізм може відбуватися тільки за наявності певного хімічного складу. Щоб визначити хімічний склад, який міг утворити кратери, що вивергають залізо, на астероїді (16) Психея, вчені створили комп'ютерні моделі космічного каменю. Вони припустили, що астероїд має хімічний склад, схожий з одним із трьох типів метеоритів:

EH-хондритами (рідкісні кам'яні метеорити з низьким вмістом заліза);

H-хондритами (поширені кам'яні метеорити з помірним вмістом заліза);

мезосидеритами (рідкісні метеорити з високим вмістом заліза).

Потім учені провели моделювання, щоб з'ясувати, який хімічний склад міг би викликати ферулканізм.

Дослідники виявили, що основна маса Психеї має бути багата на метали, такі як залізо, оскільки низький вміст заліза призвів би до утворення крихітних ядер, у яких створюваний внутрішній тиск був би недостатнім для виштовхування лави. Це означає, що астероїд повинен мати склад близький до складу мезосидеритів.

Вчені нарікають, що космічний апарат NASA "Психея" надасть докази, що підтверджують їхні висновки, коли почне вивчати цей астероїд у 2029 році.

