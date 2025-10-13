Астероид стоимостью $100 000 квадриллионов могли создать металлические вулканы (фото)

На поверхности покрытого металлом астероида (16) Психея могли происходить извержения расплавленного железа и никеля.

Астероид (16) Психея, возможно, когда-то имел жерла, из которых выбрасывался расплавленный металл. Но такая ситуация более вероятна, если астероид состоит из тех же химических веществ, что и богатые металлами метеориты. Исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Planets, может объяснить необычную металлическую оболочку астероида, который считается самым дорогим в Солнечной системе, пишет Live Science.

Астероид (16) Психея находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. При этом он имеет уникальную отражательную способность. Наблюдения показывают, что в среднем поверхность астероида отражает почти треть падающего на него солнечного света. Таким образом отражательная способность астероида (16) Психея как минимум вдвое выше, чем у большинства астероидов.

Благодаря этой отражающей способности ученые предположили, что астероид не просто состоит преимущественно из металла, но, возможно, является открытым, богатым железом ядром не созданной планеты. Некоторые ученые оценивают стоимость металлов астероида в 100 000 квадриллионов долларов, а значит это самый дорогой космический камень в Солнечной системе.

Расчеты ученых, включающие обновленные оценки массы и объема астероида, показали, что его плотность составляет от 3700 кг/кубический метр до 4100 кг/кубический метр. Хотя (16) Психея плотнее большинства астероидов, его плотность составляет всего около половины ожидаемой, если бы он полностью состоял из железа и никеля. Это, наряду с данными о поверхностном тепловом излучении, указывает на то, что, хотя основная масса астероида в основном не металлическая, он, вероятно, имеет богатую металлами оболочку.

Ученые точно не уверены, как астероид получил эту металлическую оболочку. Но за этим может стоять ферровулканизм. Он похож на обычный вулканизм, только вместо расплавленной породы лава представляет собой расплавленный металл.

Некоторые ученые оценивают стоимость металлов астероида в 100 000 квадриллионов долларов, а значит это самый дорогой космический камень в Солнечной системе Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Ученые считают, что на начальном этапе развития астероида, его металлическое ядро ​​затвердевало снаружи внутрь, при этом расплавленное внутреннее ядро ​​постепенно наполнялось более легкими химическими элементами. Разница в плотности твердой внешней оболочки ядра и расплавленного внутреннего вещества могла создать достаточное давление, чтобы последнее проникло на поверхность астероида, образуя жерла, из которых выбрасывался расплавленный металл.

Но ферровулканизм может происходить только при наличии определенного химического состава. Чтобы определить химический состав, который мог образовать извергающие железо кратеры на астероиде (16) Психея ученые создали компьютерные модели космического камня. Они предположили, что астероид имеет химический состав, схожий с одним из трех типов метеоритов:

EH-хондритами (редкие каменные метеориты с низким содержанием железа);

H-хондритами (распространенные каменные метеориты с умеренным содержанием железа);

мезосидеритами (редкие метеориты с высоким содержанием железа).

Затем ученые провели моделирование, чтобы выяснить, какой химический состав мог бы вызвать ферровулканизм.

Исследователи обнаружили, что основная масса Психеи должна быть богата металлами, такими как железо, поскольку низкое содержание железа привело бы к образованию крошечных ядер, в которых создаваемое внутреннее давление было бы недостаточным для выталкивания лавы. Это означает, что астероид должен иметь состав близкий к составу мезосидеритов.

Ученые сетуют, что космический аппарат NASA "Психея" предоставит доказательства, подтверждающие их выводы, когда начнет изучать этот астероид в 2029 году.

