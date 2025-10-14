Метеорный поток Тауриды 2025: обломки уникальной кометы создадут "огненные шары" в небе

Метеорный поток Тауриды известен своими впечатляющими яркими болидами, которые освещают ночное небо. Этот поток состоит из двух частей, и пик их активности наступит уже скоро.

Два ежегодных метеорных потока потенциально могут порадовать нас впечатляющими болидами в течение нескольких недель перед тем как наступит их пик в ноябре. Хотя во время пиковой активности можно увидеть больше всего "огненных шаров" в ночном небе, пишет Space.

Метеорный поток Тауриды состоит из двух отдельных потоков падающих метеоров, которые сгорают в атмосфере Земли: Северные и Южные Тауриды. Эти метеорные потоки являются обломками уникальной кометы, через которые каждый год проходит наша планета.

Комета Энке имеет самую короткую орбиту среди всех известных комет и делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 3,3 года. Когда Земля проходит через обломки кометы, что они нагреваются из-за трения в атмосфере и превращаются в яркие метеоры.

Метеорный поток Тауриды известен своими впечатляющими яркими болидами Фото: Live Science

Очень яркие метеоры называются болидами и метеорный поток Тауриды известен тем, что создает много болидов, которые можно увидеть даже до того, как метеорный поток достигнет пика в ноябре. Болиды часто настолько яркие, что затмевают в ночном небе Венеру. При этом болиды часто оставляют за собой отчетливые яркие полосы в атмосфере.

Метеорный поток Тауриды получил свое название из-за того, что кажется, что метеоры прилетают к нам из созвездия Тельца. Во время пика метеорные потоков Южные и Северные Тауриды можно увидеть больше всего болидов, которые похожи на "огненные шары".

Комета Энке Фото: Wikipedia

Южные Тауриды уже начали быть видны в ночном небе с 20 сентября, но пик метеорного потока наступит в ночь с 4 на 5 ноября. Северные Тауриды активизируются с 20 октября, но их пик наступит в ночь с 11 на 12 ноября.

В идеальных условиях темного неба можно увидеть до 5 метеоров каждый час в период пиковой активности, и некоторые из них будут яркими болидами.

Лучше всего видны оба метеорных потока конечно же во время пиковой активности вскоре после захода Солнца.

