Летить до нас уперше за 1350 років: як знайти в небі одну з найяскравіших комет 2025 року (фото)

Комета C/2025 A6 (Lemmon) наблизиться до Землі 21 жовтня і, можливо, її можна буде побачити неозброєним оком. Хоча краще використовувати бінокль або телескоп.

Виявлена в січні 2025 року комета C/2025 A6 (Lemmon), у вересні почала ставати яскравішою в міру наближення до Сонця. Вона може стати настільки яскравою, що існує теоретична ймовірність того, що її можна буде спостерігати неозброєним оком. Але найімовірніше для спостереження за однією з найяскравіших комет 2025 року знадобиться бінокль або телескоп. Ця комета перебуватиме на відстані 90 млн км від Землі 21 жовтня, хоча до цієї дати і після неї C/2025 A6 (Lemmon) також буде видно, пише Space.

Як показують розрахунки астрономів, виявлена раніше цього року комета C/2025 A6 (Lemmon) уперше за 1350 років перебуватиме на найближчій відстані від Землі (90 млн км) 21 жовтня. Яскравість комети з моменту її відкриття збільшилася із зоряної величини +21,5 до приблизно 5,7. Що менша зоряна величина, то яскравіший об'єкт. Технічно така яскравість комети перебуває в межах виявлення людським оком, який становить зоряну величину +6. Тобто теоретично, якщо буде дуже темне небо, комета C/2025 A6 (Lemmon) може бути видна неозброєним оком. Але все ж астрономи рекомендують для спостереження за кометою використовувати бінокль або аматорський телескоп.

Комети Сонячної системи, як правило, стають активнішими і яскравішими за кілька місяців або тижнів до того, як вони опиняться на максимально близькій відстані від Сонця. Це ж стосується і комети C/2025 A6 (Lemmon). Сонячне тепло випаровує лід на поверхні комети, що призводить до утворення коми (газової оболонки навколо ядра комети) і газопилового хвоста. Чим більшою стає кома, тим більше вона відбиває сонячного світла. Це означає, що комета стає яскравішою.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) Фото: Universe Today

Комета C/2025 A6 (Lemmon) як і планети Сонячної системи постійно зміщується щодо зірок. У середині жовтня вона пройде поруч із зіркою Хі Великої Ведмедиці в сузір'ї Великої Ведмедиці трохи нижче від знаменитого ковша цього сузір'я, астеризмом, що складається з декількох зірок. Потім комета вирушить нічним небом до зірки Серце Карла в сузір'ї Гончих Псів.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) перебуватиме в самому серці сузір'я Волопаса, коли наблизиться до Землі на максимально близьку відстань 21 жовтня. Після цього 26-27 жовтня її буде видно в сузір'ї Змії.

Із середини жовтня комета буде видна над північно-східним горизонтом перед сходом Сонця, а 21 жовтня її буде видно низько над північно-західним горизонтом, але після заходу Сонця.

