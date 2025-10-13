Підтвердили теорію: вперше сфотографовано молоду планету в диску навколо зірки (фото)

Астрономи виявили молоду протопланету WISPIT 2b, яка знаходиться в кільцеподібному розриві в протопланетному диску, що оточує молоду зірку. Хоча вважалося, що планети, ймовірно, існують у цих розривах, вчені вперше побачили це безпосередньо.

За допомогою Магелланових телескопів у Чилі та Великого бінокулярного телескопа у США астрономи отримали фотографію протопланети WISPIT 2b. Це газовий гігант, який перебуває на ранній стадії формування. Маса протопланети приблизно в 5 разів більша, ніж Юпітера. Її вік становить приблизно 5 мільйонів років, що майже в 1000 разів менше, ніж у Землі. Протопланета обертається навколо молодої зірки WISPIT 2 на відстані приблизно 437 світлових років від нас. Новонароджену планету можна побачити в кільцеподібному розриві в протопланетному диску, що оточує зірку. Цей новий світ перебуває в процесі формування і перетворення на повноцінну планету. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Протопланетні диски складаються з газу і пилу та оточують молоді зірки. У цих дисках народжуються нові планети. Усередині цих дисків можуть утворюватися розриви в газі та пилу, які виглядають як порожні кільця. Астрономи давно припускали, що планети, які зростають, ймовірно, створюють ці розриви в диску, коли виштовхують і розсіюють речовину назовні.

Протопланета WISPIT 2b — це невелика фіолетова точка праворуч від яскраво-білого кільця пилу, що оточує зірку Фото: space.com

Але, незважаючи на постійні спостереження за зірками, прямих свідчень наявності планети, що зростає, в жодному з цих зазорів не було. Зображення протопланети WISPIT 2b являє собою перше пряме свідчення того, що світ, який зростає, дійсно існує всередині розриву в протопланетному диску, який цей світ створює.

Спочатку астрономи виявили кільцеподібні смуги і помітний розрив у протопланетному диску зірки, що вказує на активність протопланети. Потім учені виявили випромінювання H-альфа, тобто спектральний відбиток водневого газу, який нагрівається під час падіння на планету, що формується.

Уявлення художника про молоду планету WISPIT 2b, що збирає речовину під час свого руху по орбіті всередині розриву в диску, що оточує її зірку Фото: space.com

Після цього астрономи сфотографували WISPIT 2b у тому самому місці, що допомогло підтвердити, що випромінювання виходило від планети, яка активно зростає, а не від іншого джерела світла.

На фотографії протопланета WISPIT 2b являє собою невелику фіолетову точку праворуч від яскравого білого кільця пилу, що оточує зірку. Положення протопланети WISPIT 2b всередині розриву диска припускає, що вона не просто проходить крізь нього, а й формує своє оточення, захоплюючи речовину і відштовхуючи пил і газ у міру свого зростання.

