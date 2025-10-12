Які планети в Сонячній системі наймолодші та найстаріші: що кажуть астрономи

Вчені можуть визначити вік планет різними способами. При цьому астрономи сперечаються про те, які планети біля Сонця утворилися першими.

Приблизно 4,6 млрд років тому величезна газова хмара з водню і гелію стиснулася під дією гравітації, що дало початок формуванню Сонячної системи. Потім утворилася газова туманність із сильним гравітаційним тяжінням, поклавши початок народженню Сонця. Потім навколо нашої зірки почали формуватися планети, і астрономи сперечаються про те, які з них з'явилися першими, пише Live Science.

Незважаючи на численні дослідження Сонячної системи планетологи досі не впевнені в остаточному порядку народження планет біля Сонця. Крім первісного формування планет, існує також кілька конкуруючих теорій, що пояснюють порядок їхньої появи, каже астроном Майкл Мейєр з Університету штату Мічиган.

Найпопулярнішою теорією, що пояснює утворення восьми планет Сонячної системи, є та, яка передбачає, що всі ці світи сформувалися шляхом акреції. Тобто маленькі частинки газу та пилу стикалися та прилипали одна до одної, що дало їм змогу набувати гравітаційного тяжіння та з часом зростати.

Одна з популярних теорій, яка припускає, що саме шляхом акреції утворилися планети, показує, що спочатку почали формуватися великі планети, далеко від Сонця. То газові гіганти — Юпітер, Сатурн, а також крижані гіганти — Уран і Нептун.

У міру зростання ці планети переміщалися, звільняючи місце для формування кам'янистих планет земної групи — Меркурія, Венери, Землі та Марса. Вони з'явилися ближче до Сонця і через мільйони років після формування газових гігантів.

За словами Мейєра, щоб утворився газовий гігант, необхідно достатньо газу, і це дає верхню межу часу, необхідного для утворення таких світів. Якщо весь процес не почнеться досить швидко, і газ випарується, то газовий гігант не утвориться. Тому деякі вчені вважають, що газові гіганти утворилися першими в Сонячній системі.

Але конкуруюча теорія, звана моделлю потокової нестабільності, пропонує інше пояснення. Згідно з теорією, планети набирали масу більш спонтанно, а значить порядок появи планет міг бути іншим.

Планетолог Кауе Борліна з Університету Пердью вважає, що, можливо, спочатку утворилися планети земної групи, а потім планети-гіганти просто перестали формуватися, коли газу стало менше.

Учені все ще сперечаються, яка теорія найкраще пояснює утворення Сонячної системи. При цьому уявлення астрономів про вік планет не однозначні.

Гайя Стакі де Куей, планетолог із Массачусетського технологічного інституту, каже, що існує два різні способи визначення віку планети. Замість того, щоб визначати вік за походженням планети, деякі вчені зосереджуються на вивченні її поверхні. Поверхні планет можуть бути дуже старими, адже збереглися в первозданному вигляді, або дуже молодими, якщо на них усе ще відбуваються геологічні процеси.

Один із методів, який використовують учені для визначення віку планети, полягає в підрахунку кількості кратерів на її поверхні. З цієї точки зору, Землю можна вважати наймолодшою планетою, оскільки її поверхня постійно змінюється, а наступними за віком будуть Венера і Марс.

На жаль, обмеження сучасних методів визначення віку планет означають, що вчені можуть лише приблизно оцінити вік кожної планети. І оскільки навіть невелика похибка може становити мільйони років, астрономи все ще працюють над збором даних, щоб відновити більш точну хронологію.

За словами Борліна, щоб отримати найповнішу картину того, як і коли формувалися планети, необхідно отримати зразки цих світів. Але поки що з жодної планети Сонячної системи вчені не змогли отримати ці зразки. У найближчому майбутньому, можливо, зразки будуть доставлені з Марса.

