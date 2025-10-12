Учені, можливо, розшифрували таємничу мову загубленого міста в Мексиці (фото)

Дослідники зробили перші кроки до розгадки археологічної таємниці, пов'язаної зі стародавнім містом Теотіуакан. Досі мова, якою говорили в Теотіуакані, була невідома.

На руїнах стародавнього міста Теотіуакан, яке існувало 2000 років тому недалеко від столиці Мексики Мехіко, збереглися фрески, які, на думку вчених, являють собою справжню систему письма. Незважаючи на те, що в стародавньому місті жило понад 100 000 осіб, про те, ким були ці люди відомо дуже мало. Вчені вважають, що вони розшифрували стародавню мову, якою говорили в Теотіуакана, і це перший крок до розгадки важливої археологічної таємниці, пов'язаної з цим містом. Дослідження опубліковано в журналі Current Anthropology, пише Popular Mechanics.

Сьогодні руїни стародавнього міста Теотіуакан у Мексиці користуються популярністю у туристів та археологів, але 2000 років тому тут проживало понад 125 000 людей. Але вивчення руїн цього міста не дало багато інформації для розуміння того, хто колись там жив.

Але завдяки авторам нового дослідження ситуація, можливо, кардинально змінилася. Вчені вважають, що символи на барвистих фресках і артефактах Теотіуакана можуть бути не просто красивими картинками. Вони можуть являти собою систему письма. Зокрема, це може бути рання форма юто-ацтекської мови, яка в кінцевому підсумку дала початок мові ацтеків.

За словами вчених, якщо вони правильно розшифрували стародавню систему письма, то це може мати значення для всього розуміння мезоамериканських культур і, звісно ж, вказати на розгадку таємниці, що оточує мешканців Теотіуакана.

Це місто було засноване приблизно в 100 році до нашої ери і протягом близько 700 років було великим культурним центром у стародавній Мезоамериці. Вчені кажуть, що на території Мексики жило багато археологічних культур, але визначити точно, представники яких культур жили в Теотіуакані складно. Також невідомо, якою мовою говорили ці люди і з якими пізнішими культурами вони були пов'язані.

Приклади логограм, що складають писемність Теотіуакана Фото: popularmechanics.com

Стародавні жителі Теотіуакана залишили після себе низку знаків, здебільшого у вигляді фресок і розписної кераміки. Роками дослідники сперечалися про те, чи є ці знаки писемністю.

Тепер дослідження вчених показує, що написи на руїнах Теотіуакана насправді є записом мови, яка є мовним предком мов кора і уічолі, а також ацтекської мови науатль. Вчені вважають, що мова Теотіуакана — це юто-ацтекська мова.

Досі вважалося, що ацтеки мігрували в Центральну Мексику після занепаду Теотіуакана. Але вчені вказують на мовний зв'язок між Теотіуаканом і ацтеками, що може вказувати на те, що народи, які розмовляють мовою науатль, прибули в цей регіон набагато раніше і є прямими нащадками жителів Теотіуакана.

Щоб виявити лінгвістичні подібності між мовою Теотіуакана та іншими мезоамериканськими мовами, вченим довелося реконструювати набагато більш ранню версію науатля.

Писемність Теотіуакана є сумішшю логограм, наприклад, зображення койота безпосередньо перекладається як "койот" і ребусів, де звуки, що позначають предмети, повинні бути об'єднані для утворення слова. Щоб розшифрувати мову, за словами вчених, їм потрібно було дізнатися, як звучали слова 2000 років тому, що вимагало одночасної реконструкції науатля і мови Теотіуакана.

За словами вчених, відсутність більшої кількості текстів обмежує дослідження. Але роботу буде продовжено, що дасть змогу, можливо, нарешті розкрити таємницю стародавнього мезоамериканського міста.

