Стародавні люди не чистили зуби паличками: звідки насправді сліди на їхніх зубах

Раніше вчені вважали, що крихітні борозенки на зубах неандертальців могли з'явитися внаслідок чищення зубів паличками або "першими у світі зубочистками". Однак нове дослідження показує, що це насправді зовсім не так.

Десятиліттями вважали, що невеликі борозенки на зубах стародавніх людей свідчать про навмисне використання інструментів: люди чистили зуби паличками та волокнами або намагалися таким чином зняти біль у яснах за допомогою саморобних "зубочисток". Деякі дослідники навіть вважали таку поведінку "найдавнішою людською звичкою". Але тепер схоже все змінилося, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда біологічних антропологів з Університету Монаша поставила під сумнів цю давню ідею про еволюцію людини. Вчені виявили, що ці борозенки природним чином з'являються і в диких приматів. У результаті вчені засумнівалися в тому, що просте колупання в зубах або їхнє очищення паличками може бути причиною їхньої появи.

Ще більш дивовижним видається те, що у понад 500 диких приматів 27 видів, сучасних і викопних, не було виявлено жодних слідів поширеного сучасного захворювання зубів: глибоких V-подібних виїмок на яснах, які називаються абфракційними ураженнями. Автори дослідження вважають, що результати їхньої нової роботи можуть допомогти переосмислити інтерпретацію палеонтологічного літопису та поставити нові питання про характерні для людини особливості сучасних змін у стані наших зубів.

Зуби важливі для еволюції людини

Зуби — найміцніша частина скелета, а тому вони часто зберігаються навіть після того, як решта тіла руйнується. Антропологи також спираються на них, щоб реконструювати раціон, спосіб життя і здоров'я стародавніх людей.

За словами експертів, навіть крихітні відмітини можуть мати важливе значення. Однією з найпоширеніших особливостей є тонкі борозенки на оголених коренях зубів, особливо між ними. З початку XX століття їх стали називати "борозенками від зубочисток" і інтерпретувати як сліди використання інструментів або гігієни порожнини рота.

Про них повідомлялося протягом усієї недавньої еволюційної історії, від скам'янілостей віком 2 мільйони років до неандертальців. Але до цього моменту вчені ніколи не перевіряли, чи є подібні борозенки у приматів.

Ще однією особливістю є абфракція — глибокі клиноподібні виїмки біля лінії ясен. Вони дуже поширені в сучасній стоматології та часто пов'язані зі скреготом зубами, інтенсивним чищенням зубів або вживанням кислих напоїв. Їхня відсутність у палеонтологічному літописі давно спантеличує дослідників.

Стародавні люди не чистили зуби паличками

У новому дослідженні вчені проаналізували понад 500 зубів 27 видів приматів, як вимерлих, так і тих, що живуть нині. До вибірки увійшли такі види, як:

горили;

орангутани;

макаки;

колобуси;

викопні людиноподібні мавпи та інші.

Автори зазначають, що всі вивчені зразки належали диким популяціям — простими словами, на знос їхніх зубів не могли вплинути зубні щітки, газовані напої або оброблені продукти. У результаті вчені зосередилися на пошуку некарозійних уражень шийки зуба — так називається втрата тканини біля шийки зуба, не викликана карієсом. Команда використовувала мікроскопи, 3D-сканування та вимірювання втрати тканини, що дало змогу задокументувати навіть найнезначніші ураження.

Результати показують, що приблизно у 4% особин були ураження — деякі виглядали майже як "борозенки від зубочистки" у викопних людей, з тонкими паралельними подряпинами та звужувальними формами. Інші були неглибокими й гладкими, особливо на передніх зубах, імовірно, спричинені вживанням кислих фруктів, які багато приматів вживають у великих кількостях. Однак учені були здивовані, не виявивши жодних абфракційних уражень.

За словами вчених, борозенки, що нагадують сліди від зубочисток, не обов'язково свідчать про використання інструментів. Природне жування, абразивна їжа або навіть проковтування піску можуть створювати подібні візерунки. Передбачається, що деяка специфічна поведінка може сприяти появі цих борозен, наприклад, здирання рослинності зубами.

Крім того, повна відсутність абфракційних уражень у приматів переконливо свідчить про те, що це унікальна проблема людини, пов'язана з сучасними звичками. У майбутньому вчені планують розширити дослідження більшими вибірками приматів. Команда також планує вивчити зв'язки між харчуванням і зносом зубів у дикій природі.

