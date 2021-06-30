Нулевой пациент. Ученые возможно, нашли первую в мире жертву чумы

Ученые нашли останки человека с одним из штаммов чумы, который жил более 5000 лет назад.

Согласно новому исследованию, человек, умерший более 5000 лет назад в Латвии, был инфицирован самым ранним из известных штаммов болезни, сообщает BBC

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Чума, которую назвали Черная смерть, охватила Европу в 1300-х годах, уничтожив почти половину населения. Более поздние волны этой болезни в течение нескольких столетий также уносили миллионы жизней.

"На данный момент это самая старая идентифицированная жертва чумы, которая у нас есть", — говорит доктор Бен Краузе-Киора из Кильского университета в Германии об останках человека возрастом 5300 лет.

Мужчина был похоронен вместе с тремя другими людьми в неолитическом захоронении в Латвии на берегу реки Салац, впадающей в Балтийское море.

Исследователи секвенировали ДНК костей и зубов всех четырех человек и проверили их на наличие бактерий и вирусов.

Они были удивлены, обнаружив, что один охотник-собиратель, мужчина лет двадцати, был заражен древним штаммом чумы, вызванным бактерией Yersinia pestis.

"Скорее всего, его укусил грызун, он заразился первичной инфекцией Yersinia pestis и умер пару дней спустя, может быть, через неделю, от септического шока", — говорит доктор Краузе-Киора.

Ученые предполагают, что древний штамм чумы появился около 7000 лет назад, когда в Центральной Европе только зарождалось сельское хозяйство.

Исследователи считают, что бактерия могла время от времени переходить от животных к людям, не вызывая крупных вспышек болезни.

[ + – ] Челюсть первого человека, зараженного чумой Фото: BBC

Со временем она адаптировалась к заражению людей и в конечном итоге, превратилась в форму, известную как бубонная чума, которую распространяют блохи и которая бушевала в средневековой Европе, вызывая миллионы смертей.

Идея о том, что ранние штаммы чумы медленно распространялись, бросает вызов многим теориям о развитии человеческой цивилизации в Европе и Азии.

Это также ставит под сомнение гипотезу о том, что болезнь вызвала резкое сокращение численности населения в Западной Европе в конце эпохи неолита.

Другие ученые говорят, что исследование не исключает возможности того, что чума широко распространилась в Европе в то время.

Люди обычно заболевают чумой после укуса грызунов, блохи которых переносят чумную бактерию, или при контакте с животным, зараженным чумой.

Болезнь все еще существует сегодня, но при раннем обнаружении она поддается лечению антибиотиками.

Чума (по латыни pestis — зараза) — острое инфекционное заболевание, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.

Возбудителем является чумная палочка (лат. Yersinia pestis), открытая в июне 1894 года французом Александром Йерсеном и японцем Китасато Сибасабуро.

Наиболее распространённые формы чумы — бубонная и лёгочная, существуют также септическая, кожная, лёгкая, кишечная, кожно-бубонная.