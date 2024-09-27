Бубонная чума и другие ужасы из прошлого, которые существуют по сей день

Многие болезни из минувших веков все еще "ходят" среди нас, несмотря на то, что о них все забыли.

Related video

Современная медицина искоренила множество самых опасных болезней, таких как оспа, полиомиелит, краснуха, дифтерия. Но многие болезни из прошлого продолжают существовать по сей день, среди них даже такие страшные, как чума.

Проказа

Бактерия Mycobacterium leprae вызывает проказу, которая в первую очередь поражает нервы и кожу. Во время болезни цвет кожи у человека изменяется, на ней появляются узелки и жжение, что при отсутствии лечения может привести к обезображиванию. Также может возникать онемение в руках и ногах.

В минувшие времена больных проказой изолировали в колониях — люди опасались, что болезнь легко передается. К счастью, с тех пор медицина выяснила, что для заражения проказой необходим длительный контакт с инфицированным человеком.

Проказу вызывает бактерия Mycobacterium leprae Фото: George Thin/Leprosy/Public Domain

В современном мире остался и другой путь передачи проказы, довольно экзотический — от броненосцев к человеку. Но такие случаи происходят редко.

Большинство современных людей невосприимчивы к проказе, а для тех, кто все же заразился, существует эффективная комбинация антибиотиков.

Туберкулез

Несмотря на то, что туберкулез появился 9 000 лет назад, эта болезнь по-прежнему убивает более миллиона человек в год по всему миру.

Опасное заболевание вызывают микробактерии туберкулеза, среди симптомов которого кашель, боль в груди, лихорадка и потеря аппетита. Туберкулез передается при вдыхании капель, выделяемых инфицированным человеком при кашле или разговоре.

Существует два метода тестирования на туберкулез: кожный тест и анализ крови. Если у человека обнаружен активный случай туберкулеза, ему назначается курс лечения антибиотиками. Как правило, их принимают в течение нескольких месяцев.

Свинка (паротит)

Заболевание вызывает вирус, принадлежащий к семейству Paramyxoviridae. Случаи свинки все еще встречаются, но с конца 1960-х годов была запущена программа вакцинации, после чего число заболевших снизилось на 99%.

Когда человек заражается свинкой, до появления симптомов может пройти от 2 до 3 недель. Симптомы паротита включают в себя опухшую, болезненную челюсть, одутловатые щеки, усталость, потерю веса и лихорадку. Свинка распространяется через респираторные капельки или слюну. Вирус паротита может передаваться при чихании, разговоре или кашле. Кроме того, свинка может передаваться при использовании общей посуды или питья из одной чашки с инфицированным человеком.

Хотя от свинки нет лекарства, лечение обычно включает в себя отдых, прием жидкости и обезболивание. Как правило, симптомы паротита проходят примерно через 5 дней.

Коклюш

Коклюш – это заболевание бактериальной природы, которое провоцирует бактерия Bordetella pertussis. Она поражает легкие и дыхательные пути.

Симптомы, прежде всего, включают сильный, интенсивный кашель, который в конечном итоге заставляет людей делать резкий вдох, что приводит к звуку "коклюшного" кашля. Не у всех больных коклюшем появляется характерный звук коклюша. Другие симптомы включают насморк, лихорадку и заложенность носа.

Лечение коклюша включает в себя антибиотики и вакцины, но коклюшем можно заразиться, даже при наличии прививки. Но в таких случаях симптомы заболевания намного легче.

Чума

Чуму или Черную смерть вызвают бактерии Yersinia pestis, заболевание имеет две формы – бубонную и легочную. Самая распространенная форма чумы — бубонная. От черной чумы погибло около 25 миллионов человек в Европе в Средние века, а в настоящее время в мире ей ежегодно заражаются 2,5 тыс. человек.

Чумной доктор – устоявшийся в средневековой и ренессансной Европе определение врача Фото: Wikimedia Commons

Симптомы чумы включают опухшие лимфатические узлы в паху, под мышками или на шее, высокую температуру, озноб и мышечные судороги. Чума может распространяться через зараженную блоху, которая попадает на домашнее или мелкое дикое животное.

При подозрении на чуму людей обычно госпитализируют и немедленно лечат антибиотиками. Иногда их изолируют. Меры поддержки включают внутривенное вливание жидкостей, кислород и поддержку дыхания. Чума представляет угрозу для жизни и считается потенциальным биооружием.