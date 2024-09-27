Бубонна чума та інші жахи з минулого, які ширяться донині

Багато хвороб із минулих століть усе ще "ходять" серед нас, попри те, що про них усі забули.

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Сучасна медицина викорінила безліч найнебезпечніших хвороб, таких як віспа, поліомієліт, краснуха, дифтерія. Але багато недуг із минулого продовжують псувати життя й донині, серед них навіть такі страшні, як чума.

Проказа

Бактерія Mycobacterium leprae спричиняє проказу, яка насамперед вражає нерви та шкіру. Під час хвороби колір шкіри в людини змінюється, на ній з'являються вузлики та печіння, що за відсутності лікування може призвести до спотворення. Також може виникати оніміння в руках і ногах.

У минулі часи хворих на проказу ізолювали в колоніях — люди побоювалися, що хвороба легко передається. На щастя, відтоді медицина з'ясувала, що для зараження проказою необхідний тривалий контакт з інфікованою людиною.

Проказу викликає бактерія Mycobacterium leprae Фото: проказа

У сучасному світі залишився й інший шлях передачі прокази, доволі екзотичний — від броненосців до людини. Але такі випадки трапляються рідко.

Більшість сучасних людей несприйнятливі до прокази, а для тих, хто все ж заразився, існує ефективна комбінація антибіотиків.

Туберкульоз

Попри те, що туберкульоз з'явився 9 000 років тому, ця хвороба, як і раніше, вбиває понад мільйон людей на рік по всьому світу.

Небезпечне захворювання викликають мікробактерії туберкульозу, серед симптомів якого кашель, біль у грудях, лихоманка і втрата апетиту. Туберкульоз передається під час вдихання крапель, що виділяються інфікованою людиною під час кашлю або розмови.

Існує два методи тестування на туберкульоз: шкірний тест і аналіз крові. Якщо в людини виявлено активний випадок туберкульозу, їй призначається курс лікування антибіотиками. Як правило, їх приймають протягом кількох місяців.

Свинка (паротит)

Захворювання викликає вірус, що належить до сімейства Paramyxoviridae. Випадки свинки все ще трапляються, але з кінця 1960-х років було запущено програму вакцинації, після чого кількість хворих знизилася на 99%.

Коли людина заражається свинкою, до появи симптомів може пройти від 2 до 3 тижнів. Симптоми паротиту включають опухлу, болючу щелепу, набряклі щоки, втому, втрату ваги і лихоманку. Свинка поширюється через респіраторні крапельки або слину. Вірус паротиту може передаватися під час чхання, розмови або кашлю. Крім того, свинка може передаватися під час використання спільного посуду або пиття з однієї чашки з інфікованою людиною.

Хоча від свинки немає ліків, лікування зазвичай охоплює відпочинок, вживання рідини і знеболювання. Як правило, симптоми паротиту минають приблизно через 5 днів.

Кашлюк

Кашлюк — це захворювання бактеріальної природи, яке провокує бактерія Bordetella pertussis. Вона вражає легені та дихальні шляхи.

Симптоми, перш за все, включають сильний, інтенсивний кашель, який зрештою змушує людей робити різкий вдих, що призводить до звуку "кашлюкового" кашлю. Не у всіх хворих на кашлюк з'являється характерний звук кашлюку. Інші симптоми включають нежить, лихоманку і закладеність носа.

Лікування кашлюку охоплює антибіотики та вакцини, але кашлюком можна заразитися, навіть за наявності щеплення. Але в таких випадках симптоми захворювання набагато легші.

Чума

Чуму або Чорну смерть спричиняють бактерії Yersinia pestis, захворювання має дві форми — бубонну та легеневу. Найпоширеніша форма чуми — бубонна. Від чорної чуми загинуло близько 25 мільйонів людей у Європі в Середні віки, а нині у світі нею щорічно заражаються 2,5 тис. осіб.

Чумний лікар — усталене в середньовічній і ренесансній Європі визначення лікаря Фото: чума

Симптоми чуми — опухлі лімфатичні вузли в паху, під пахвами або на шиї, високу температуру, озноб і м'язові судоми. Чума може поширюватися через заражену блоху, яка потрапляє на домашню або дрібну дику тварину.

За підозри на чуму людей зазвичай госпіталізують і негайно лікують антибіотиками. Іноді їх ізолюють. Заходи підтримки включають внутрішньовенне вливання рідин, кисень і підтримку дихання. Чума становить загрозу для життя і вважається потенційною біозброєю.