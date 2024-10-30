Западные политики доведут мир до оккупации Россией стран Балтии, — глава ЦПД

По словам Андрея Коваленко, Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году.

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Нынешние политики Запада доведут мир до того, что Россия оккупирует страны Балтии. Об этом у себя в Telegram написал глава Центра противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский послал Западу очень правильные меседжи касательно его игры в "красные линии" и "деэскалации"

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Он отметил, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году.

"На сегодняшний день в Грузии победила РФ, захватившая часть страны, и теперь там пророссийское правительство. Молдова двигается в том же направлении. Россия хочет сделать то же самое (с Украиной, — ред.), и это может произойти через год-два, если Запад не прекратит свои разговоры о красных линиях. Давно говорю, что нынешние западные политики приведут мир к оккупации стран Балтии", — заявил Коваленко.

Напомним, Владимир Зеленский возмутился сливом информации о ракетах Tomahawk. По его словам, распространение этой информации означает, что между партнерами нет конфиденциальных моментов.

"Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.", — заявил он.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников писало, что Зеленский запросил у США "пакет неядерного сдерживания", в котором Украина должна была бы получить ракеты "Томагавк" с дальностью более 2 400 км, что в семь раз больше ATACMS.