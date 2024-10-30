Західні політики доведуть світ до окупації Росією країн Балтії, — голова ЦПД

За словами Андрія Коваленка, Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес США 2024 року.

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Нинішні політики Заходу доведуть світ до того, що Росія окупує країни Балтії. Про це у себе в Telegram написав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, президент України Володимир Зеленський послав Заходу дуже правильні меседжі щодо його гри в "червоні лінії" та "деескалацію".

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Він зазначив, що Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес США у 2024 році.

"На сьогодні в Грузії перемогла РФ, яка захопила частину країни, і тепер там проросійський уряд. Молдова рухається в тому самому напрямку. Росія хоче зробити те саме (з Україною, — ред.), і це може статися через рік-два, якщо Захід не припинить свої розмови про червоні лінії. Давно кажу, що нинішні західні політики приведуть світ до окупації країн Балтії", — заявив Коваленко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обурився зливом інформації про ракети Tomahawk. За його словами, поширення цієї інформації означає, що між партнерами немає конфіденційних моментів.

"Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, — вони сказали, що Україна хоче або хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", — заявив він.

Раніше видання The New York Times із посиланням на анонімних американських чиновників писало, що Зеленський запросив у США "пакет неядерного стримування", у якому Україна мала б отримати ракети "Томагавк" із дальністю понад 2 400 км, що в сім разів більше за ATACMS.