Военные руководства стран восточного фланга НАТО считают реальной вероятность военной агрессии РФ против Польши и балтийских стран. Поэтому убеждены, что должны быть готовы немедленно нанести ответный удар.

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Представитель стран восточного фланга НАТО убеждены, что РФ после войны против Украины может направить свой "империалистический экспансионизм" на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис на конференции Defending Baltics, пишет Bild.

Бурдис убежден, что вероятность такого сценария возрастет при условии полного поглощения Беларуси Россией в рамках так называемого Союзного государства.

В то же время начальник Генштаба польской армии Раймунд Анджейчак заявил, что Украина дает Варшаве и ее союзникам на восточном фланге НАТО "несколько лет".

"Если Россия победит в Украине, мы будем иметь одну российскую дивизию во Львове, одну в Бресте и одну в Гродно", — сказал польский военный.

Анджейчак добавил, что в случае перехода российскими войсками границы с Литвой, то агрессор получит "немедленный ответ".

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", — заявил польский генерал и добавил, что Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 км, которые будут использованы в случае нападения России.

Генерал убежден, что страны ЕС "должны взять инициативу в свои руки" и дать понять России, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. Он добавляет, что это единственный способ удержать Кремль от такой агрессии.

Его коллега, главнокомандующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас, заявил, что Польша и балтийские страны должны быть готовы немедленно нанести ответный удар, "не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, стоит ли задействовать 5-ю статью [договора НАТО]".

Напомним, 2 июля издание Breaking Defense сообщило, что балтийские страны планируют создать около 600 бункеров и передовых позиций на границах с РФ.

2 октября The Hill написал, что Эстония планирует превентивное вторжение в РФ в случае ухудшения отношений. СМИ отмечают, что Силы обороны Эстонии могут провести операцию по примеру той, которую украинцы осуществили на территории Курской области РФ.