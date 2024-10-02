На случай ухудшения отношений: Эстония планирует превентивное вторжение в РФ, — СМИ

Эстония разработала план превентивного удара по РФ в случае агрессии против нее. СМИ указывают, что Силы обороны Эстонии могут провести операцию по примеру той, которую украинцы осуществили на территории Курской области.

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Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус отметил, что его страна разработала план превентивного нападения на Россию в случае "обострения отношений" между двумя странами. Об этом пишет издание The Hill.

Он заявил, что НАТО подготовило новый план действий, суть которого заключается в том, что "мы (Силы обороны Эстонии. — Ред.] должны быть в состоянии разбить россиян, если они нападут на Эстонию, на их собственной территории, где размещены войска [РФ]".

Медиа указывает, что, исходя из значительных потерь российской армии в войне против Украины, в Эстонии убеждены, что их армия способна эффективно противостоять российской агрессии и не бояться никаких осуждений, потому что "им это сойдет с рук".

"Если Эстония считает, что она способна дать отпор [РФ], то можно не сомневаться, что Латвия, Литва, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан — и, возможно, еще несколько бывших советских республик — думают так же", — говорится в тексте.

Медиа добавляет, что эстонцы вполне осознают, какими подходами пользуется российский диктатор Путин при ведении войн. Поскольку Силы обороны Эстонии имеют до 60 тысяч личного состава, этого может быть вполне достаточно, чтобы "вторгнуться в Россию, вывести ее армию из равновесия и осуществить операцию, похожую на вступление Украины в Курскую область".

"Если союзники Эстонии по НАТО окажут военную помощь — конечно, большое "если", — то заревевшая мышь может просто выиграть битву и войну", — констатируют авторы текста.

2 июля издание Breaking Defense сообщило, что балтийские страны планируют создать около 600 бункеров и передовых позиций на границах с РФ.

27 сентября глава Минобороны Финляндии Антти Гяккянен сообщил, что его страна готова разместить базу нового соединения сухопутных сил НАТО на своей территории. Она будет располагаться в нескольких десятках километров от границы с РФ.