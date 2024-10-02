На випадок погіршення відносин: Естонія планує превентивне вторгнення до РФ, — ЗМІ

Естонія розробила план превентивного удару по РФ у випадку агресії проти неї. ЗМІ зазначають, що Сили оборони Естонії можуть провести операцію за прикладом тієї, яку українці здійснили на території Курської області.

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Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус зазначив, що його країна розробила план превентивного нападу на Росію у випадку "загострення відносин" між двома країнами. Про це пише видання The Hill.

Він заявив, що НАТО підготувало новий план дій, суть якого полягає в тому, що "ми (Сили оборони Естонії. — Ред.) повинні бути в змозі розбити росіян, якщо вони нападуть на Естонію, на їхній власній території, де розміщені війська [РФ]".

Медіа зазначає, що, виходячи зі значних втрат російської армії у війни проти України, в Естонії переконані, що їхня армія здатна ефективно протистояти російській агресії та не боятися ніяких засуджень, бо "їм це зійде з рук".

"Якщо Естонія вважає, що вона здатна дати відсіч [РФ], то можна не сумніватися, що Латвія, Литва, Азербайджан, Казахстан і Узбекистан — і, можливо, ще кілька колишніх радянських республік — думають так само", — йдеться в тексті.

Медіа додає, що естонці цілком усвідомлюють, якими підходами послуговується російський диктатор Путін під час ведення війн. Оскільки Сили оборони Естонії мають до 60 тисяч особового складу, цього може бути цілком достатньо, щоб "вдертися в Росію, вивести її армію з рівноваги та здійснити операцію, схожу на вступ України до Курської області".

"Якщо союзники Естонії по НАТО нададуть військову допомогу — звісно, велике "якщо", — то миша, яка заревла, може просто виграти битву та війну", — констатують автори тексту.

2 липня видання Breaking Defense повідомило, що балтійські країни планують створити близько 600 бункерів і передових позицій на кордонах із РФ.

27 вересня очільник Міноборони Фінляндії Антті Гяккянен повідомив, що його країна готова розмістити базу нового з'єднання сухопутних сил НАТО на своїй території. Вона буде розташовуватися за декілька десятків кілометрів від кордону з РФ.