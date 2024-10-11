"Ми нападемо на Санкт-Петербург": Польща і країни Балтії пообіцяли відповідь на воєнну агресію РФ

Військові керівництва країн східного флангу НАТО вважають реальною ймовірність воєнної агресії РФ проти Польщі та балтійських країн. Тому переконані, що мають бути готові негайно завдати удару у відповідь.

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Представник країн східного флангу НАТО переконані, що РФ після війни проти України може направити свій "імперіалістичний експансіонізм" на Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Про це заявив радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс на конференції Defending Baltics, пише Bild.

Бурдіс переконаний, що ймовірність такого сценарію зросте за умови повного поглинання Білорусі Росією в рамках так званої Союзної держави.

Водночас начальник Генштабу польської армії Раймунд Анджейчак заявив, що Україна дає Варшаві та її союзникам на східному фланзі НАТО "кілька років".

"Якщо Росія переможе в Україні, ми матимемо одну російську дивізію у Львові, одну в Бресті та одну в Гродно", — сказав польський військовий.

Анджейчак додав, що у випадку переходу російськими військами кордону з Литвою, то агресор отримає "негайну відповідь".

"Не в перший день, а в першу хвилину. Ми вдаримо по всіх стратегічних об'єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург", — заявив польський генерал і додав, що Польща закуповує 800 ракет із дальністю до 900 км, які будуть використані у разі нападу Росії.

Генерал переконаний, що країни ЄС "мають взяти ініціативу до своїх рук" і дати зрозуміти Росії, що напад на Польщу чи країни Балтії буде початком тотального протистояння. Він додає, що це єдиний спосіб утримати Кремль від такої агресії.

Його колега, головнокомандувач литовської армії Раймундас Вайкшнорас, заявив, що Польща і балтійські країни мають бути готові негайно завдати удару у відповідь, "не чекаючи рішення в деяких столицях НАТО про те, чи варто задіяти 5-ю статтю [договору НАТО]".

Нагадаємо, 2 липня видання Breaking Defense повідомило, що балтійські країни планують створити близько 600 бункерів і передових позицій на кордонах із РФ.

2 жовтня The Hill написав, що Естонія планує превентивне вторгнення до РФ у випадку погіршення відносин. ЗМІ зазначають, що Сили оборони Естонії можуть провести операцію за прикладом тієї, яку українці здійснили на території Курської області РФ.