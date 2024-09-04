Влог из Средневековья, или Каким был типичный день ровесника Темных времен

Современный кинематограф слишком романтизировал жизнь в Средневековье. Ученые считают, что основной вопрос заключается не в том, понравилось бы нам жить в Средние века, а в том, смогли бы мы вообще там выжить?

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Спустя продолжительные 200 лет мира, который также назывался "Римский мир", Римская империя погрузилась в кризис и упадок. С этого момента и начался период Средневековья, или же так называемые Темные времена, которые продлились до начала эпохи Возрождения в XIV веке, пишет What If.

Средневековый распорядок дня

По словам историков, жизнь в Средневековье была жестокой и страшной, конечно, если бы вы не были рыцарем, дворянином или самим королем.

Обычные люди в то время жили без мягких кроватей, а такого понятия как туалет вообще не существовало, как и многих других удобств современной жизни. Но у людей была церковь и примерно 8 недель праздников и фестивалей в году.

Типичный день жителя Средневековья начинался в 4 часа утра. В это время звонил церковный колокол, извещая прихожан о первой мессе за день. На эту мессу собирались лишь те, кто принадлежал к королевскому или другому знатному роду.

Простые горожане в это время начинали подготавливать товары к продаже на рынках, которые открывались уже в 6 утра. Именно там торговцы проводили около 10 часов в день в надежде, что им хватит вырученных денег на покупку курицы к столу — вместо обычной капусты и бобов.

Логично, что не все люди в Средние века занимались торговлей. Набор доступных профессий разнился от города к городу: кузнецы, портные, каменщики, виноделы и сборщики налогов.

Около 3 часов дня большинство торговых точек в средневековых городах закрывалось на весь оставшийся день, а около 8 часов вечера закрывались городские ворота. В это время на дежурство заступала ночная стража.

Умели повеселиться

Короли в замках часто устраивали пиры, где городская элита могла пить и есть до упаду. Веселье не заканчивалось после ужина, потому что после дворяне выходили на средневековые танцплощадки. Не оставались в стороне даже рыцари.

Простолюдины могли повеселиться на менее пышных праздниках, которых кстати, было вдоволь. Одна из характерных черт Средневековья — люди в то время действительно любили повеселиться. Согласно подсчетам, в общей сложности примерно 8 недель в году отводилось на фестивали или другие мероприятия.

Люди в Средневековье любили отдохнуть Фото: British Library/Courtesy Penguin Random House

Большинство этих праздников были связаны с церковью, но также в средневековых городах проводились турниры – от поединков на мечах до дуэлей между заключенными.

Последнее может показаться крайне жестоким, но большинство преступлений решалось с помощью так называемого "испытания". Например, обвиняемого в преступлении человека могли подвергнуть испытанию водой. Его связанного бросали в водоем. Если подозреваемый тонул, то его признавали невиновным посмертно. В случае, если он всплывал, это указывало на сделку с дьяволом.

Хотя физика не была сильной стороной людей в Средневековье, наука все же существовала. Например, именно в Средневековье люди выяснили, что Земля круглая.

В этот период были изобретены многие предметы, которыми мы пользуемся до сих пор, например, механические часы и печатный станок.

Что было модно в Средневековье

Мода в Средневековье также была местами очень странной. Некоторые историки утверждают, что в Средние века иметь гнилые зубы было модно, так как это показывало, что человек может позволить себе есть сахар.

Ожирение также было признаком процветания, поскольку говорило о том, что человек может позволить себе есть мясо и другие жирные продукты. В это же время простолюдины придерживались действительно здоровой диеты, правда, не по своей воле.

Сбалансированная диета из хлеба и бобов в сочетании с физическим трудом поддерживала простых людей в отличной физической форме. Что же касается чистки зубов, то зубная щетка еще не появилась. Поэтому как дворяне, так и простолюдины полоскали рот вином или уксусом.

В Средние века также многие лишь поддерживали в опрятном виде лишь лицо и руки, при этом избегая купания. Некоторым подобием современных туалетов и ванн обладали только очень богатые люди, хотя и они не слишком любили купаться.

Некоторое время это работало, по крайней мере, до XIV века.

Черная смерть омрачила Средневековье еще больше Фото: Württemberg State Library Stuttgart/Courtesy Penguin Random House

Как известно, последнее столетие Средневековья стало настоящей квинтэссенцией Темных времен, поскольку его омрачил голод, конфликты и чума. Черная смерть, одна из самых страшных пандемий на Земле, уничтожила до 60% населения Европы. Потребовалось около 200 лет, чтобы население Земли снова вернулось к прежнему уровню.

В течение следующих нескольких столетий Европа пережила Ренессанс. Этот период положил начало научной революции, которая продолжается и по сей день. Если оглянуться назад, Средневековье сыграло важную роль в развитии современного общества.