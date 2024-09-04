Влог із Середньовіччя, або Яким був типовий день ровесника Темних часів

Сучасний кінематограф занадто романтизував життя в Середньовіччі. Вчені вважають, що основне питання полягає не в тому, чи сподобалося б нам жити в Середні віки, а в тому, чи змогли б ми взагалі там вижити?

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Після тривалих 200 років миру, які також називалися "Римський світ", Римська імперія занурилася в кризу і занепад. З цього моменту і почався період Середньовіччя, або ж так звані Темні часи, які тривали до початку епохи Відродження в XIV столітті, пише What If.

Середньовічний розпорядок дня

За словами істориків, життя в Середньовіччі було жорстоким і страшним, звісно, якби ви не були лицарем, дворянином або самим королем.

Звичайні люди в той час жили без м'яких ліжок, а такого поняття як туалет взагалі не існувало, як і багатьох інших зручностей сучасного життя. Але люди мали церкву та приблизно 8 тижнів свят і фестивалів на рік.

Типовий день жителя Середньовіччя починався о 4 годині ранку. У цей час дзвонив церковний дзвін, сповіщаючи парафіян про першу месу за день. На цю месу збиралися лише ті, хто належав до королівського або іншого знатного роду.

Прості городяни в цей час починали готувати товари до продажу на ринках, що відкривалися вже о 6 ранку. Саме там торговці проводили близько 10 годин на день, сподіваючись, що їм вистачить вторгованих грошей на купівлю курки до столу — замість звичайної капусти та бобів.

Логічно, що не всі люди в Середні віки займалися торгівлею. Набір доступних професій різнився від міста до міста: ковалі, кравці, муляри, винороби і збирачі податків.

Близько 3-ї години дня більшість торгових точок у середньовічних містах зачинялися на весь день, а близько 8-ї години вечора зачинялися міські ворота. У цей час на чергування заступала нічна варта.

Вміли повеселитися

Королі в замках часто влаштовували бенкети, де міська еліта могла пити і їсти до упаду. Веселощі не закінчувалися після вечері, бо після дворяни виходили на середньовічні танцмайданчики. Не залишалися осторонь навіть лицарі.

Простолюдини могли повеселитися на менш пишних святах, яких, до речі, було вдосталь. Одна з характерних рис Середньовіччя — люди в той час дійсно любили повеселитися. Згідно з підрахунками, загалом приблизно 8 тижнів на рік відводилося на фестивалі або інші заходи.

Люди в Середньовіччі любили відпочити Фото: British Library/Courtesy Penguin Random House

Більшість цих свят були пов'язані з церквою, але також у середньовічних містах проводилися турніри — від поєдинків на мечах до дуелей між ув'язненими.

Останнє може здатися вкрай жорстоким, але більшість злочинів вирішували за допомогою так званого "випробування". Наприклад, обвинувачену в злочині людину могли піддати випробуванню водою. Її зв'язану кидали у водойму. Якщо підозрюваний тонув, то його визнавали невинним посмертно. У разі, якщо він спливав, це вказувало на угоду з дияволом.

Хоча фізика не була сильною стороною людей у Середньовіччі, наука все ж існувала. Наприклад, саме в Середньовіччі люди з'ясували, що Земля кругла.

У цей період було винайдено багато предметів, якими ми користуємося досі, наприклад, механічний годинник і друкарський верстат.

Що було модно в Середньовіччі

Мода в Середньовіччі також була місцями дуже дивною. Деякі історики стверджують, що в Середні віки мати гнилі зуби було модно, оскільки це показувало, що людина може дозволити собі їсти цукор.

Ожиріння також було ознакою процвітання, оскільки говорило про те, що людина може дозволити собі їсти м'ясо та інші жирні продукти. У цей самий час простолюдини дотримувалися справді здорової дієти, щоправда, не з власної волі.

Збалансована дієта з хліба і бобів у поєднанні з фізичною працею підтримувала простих людей у відмінній фізичній формі. Що ж стосується чищення зубів, то зубна щітка ще не з'явилася. Тому як дворяни, так і простолюдини полоскали рот вином або оцтом.

У Середні віки також багато хто лише підтримував в охайному вигляді лише обличчя і руки, при цьому уникаючи купання. Деяку подобу сучасних туалетів і ванн мали тільки дуже багаті люди, хоча й вони не надто любили купатися.

Деякий час це працювало, принаймні до XIV століття.

Чорна смерть затьмарила Середньовіччя ще більше Фото: Württemberg State Library Stuttgart/Courtesy Penguin Random House

Як відомо, останнє століття Середньовіччя стало справжньою квінтесенцією Темних часів, оскільки його затьмарив голод, конфлікти та чума. Чорна смерть, одна з найстрашніших пандемій на Землі, знищила до 60% населення Європи. Знадобилося близько 200 років, щоб населення Землі знову повернулося до колишнього рівня.

Протягом наступних кількох століть Європа пережила Ренесанс. Цей період поклав початок науковій революції, яка триває й донині. Якщо озирнутися назад, Середньовіччя відіграло важливу роль у розвитку сучасного суспільства.