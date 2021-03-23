Голлівудська усмішка по-неандертальськи. Учені з'ясували, що предки людини також доглядали за зубами

Виявлені на останках зуба неандертальця борозенки свідчать про те, що первісні люди дбали про гігієну своїх зубів не гірше за Homo sapiens.

Звичайна дерев'яна зубочистка — один з найпростіших виготовлених предметів, що вважається найдавнішим інструментом для чищення зубів, і охоплює не тільки людський вид, пише Science Alert.

Деякі вищі примати використовують подібні предмети, щоб колупатися в зубах, а зростаючі археологічні свідчення по всій Європі дозволяють припустити, що неандертальці теж мали звичку зішкрібати їжу із зубів.

Згідно зі статтею, опублікованою в Journal of Human Evolution, у 2010 році під час розкопок стоянки давніх людей на території Польщі вчені виявили два неандертальських зуби: верхній премоляр і третій нижній моляр — "зуб мудрості".

[ + – ] 3D-модель моляра: у правій частині видно борозенки, залишені зубочисткою Фото: M. Binkowski

Стоматологічні вимірювання верхнього премоляра і радіовуглецеве датування допомогли експертам встановити, що колись він належав чоловікові-неандертальцю у віці 30 років, який чистив зуби таким чином ще 46 тис. років тому.

"Схоже, що власник зуба дотримувався гігієни порожнини рота. Ми не знаємо, з чого він зробив зубочистку, проте це мав бути досить жорсткий циліндричний предмет, яким неандерталець користувався досить часто, щоб залишити чіткий слід", — пояснює археолог Віолетта Новачевська з Вроцлавського університету.

[ + – ] 3D-модель премоляра неандертальця. Фото: M. Binkowski

Гарне збереження зуба дозволило провести 2D і 3D аналіз емалі, яка в неандертальців зазвичай була тонша, ніж у Homo sapiens. Подальший аналіз мітохондріальної ДНК підтвердив, що зуб належав неандертальцю, а велика борозенка зуба виникла, швидше всього, у результаті частого використання зубочистки.

Подібні сліди кілька років тому виявили в останків неандертальців і в інших частинах Європи. У 2013 році в Іспанії і у 2017 — у Хорватії (на одному із зубів дослідники виявили сліди чистки і довбання, можливо, таким способом стародавні люди намагалися полегшити біль).

Фото: Nowaczewska et al., Journal of Human Evolution, 2021

Інші матеріали, які неандертальці могли використовувати для чищення зубів, включають кістки, сухожилля і траву, хоча це ще не підтверджено археологічними знахідками.

"Цей непримітний предмет — один з найбільш зручних і готових інструментів, що є в розпорядженні людини, що не вимагає ні деталей для збирання, ні обслуговування, ні інструкцій з використання", — підсумував інженер Генрі Петроскі.