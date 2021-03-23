Голливудская улыбка по-неандертальски. Ученые выяснили, что предки человека также ухаживали за зубами

Обнаруженные на останках зуба неандертальца бороздки, свидетельствуют о том, что первобытные люди заботились о гигиене своих зубов не хуже Homo sapiens.

Обычная деревянная зубочистка — один из самых простых изготовленных предметов, считающийся самым древним инструментом для чистки зубов, и охватывающий не только человеческий вид, пишет Science Alert.

Некоторые высшие приматы используют подобные предметы, чтобы ковыряться в зубах, а растущие археологические свидетельства по всей Европе позволяют предположить, что неандертальцы тоже имели привычку соскабливать пищу с зубов.

Согласно статье, опубликованной в Journal of Human Evolution, в 2010 году при раскопках стоянки древних людей на территории Польши ученые обнаружили два неандертальских зуба: верхний премоляр и третий нижний моляр — "зуб мудрости".

[ + – ] 3D-модель моляра: в правой части видны бороздки, оставленные зубочисткой Фото: M. Binkowski

Стоматологические измерения верхнего премоляра и радиоуглеродное датирование помогли экспертам установить, что когда-то он принадлежал мужчине-неандертальцу в возрасте 30 лет, который чистил зубы таким образом еще 46 тыс. лет назад.

"Похоже, что владелец зуба придерживался гигиены полости рта. Мы не знаем, из чего он сделал зубочистку, однако это должен был быть довольно жесткий цилиндрический предмет, которым неандерталец пользовался достаточно часто, чтобы оставить четкий след", — объясняет археолог Виолетта Новачевская из Вроцлавского университета.

[ + – ] 3D-модель премоляра неандертальца. Фото: M. Binkowski

Хорошая сохранность зуба позволила провести 2D и 3D анализ эмали, которая у неандертальцев обычно была тоньше, чем у Homo sapiens. Дальнейший анализ митохондриальной ДНК подтвердил, что зуб принадлежал неандертальцу, а большая бороздка зуба возникла, скорее всего, в результате частого использования зубочистки.

Подобные следы несколько лет назад выявили у останков неандертальцев и в других частях Европы. В 2013 году в Испании и в 2017 — в Хорватии (на одном из зубов исследователи обнаружили следы чистки и долбления, возможно, таким способом древние люди пытались облегчить боль).

Фото: Nowaczewska et al., Journal of Human Evolution, 2021

Другие материалы, которые неандертальцы могли использовать для чистки зубов, включают кости, сухожилия и траву, хотя это еще не подтверждено археологическими находками.

"Этот непримечательный предмет — один из самых удобных и готовых инструментов, имеющихся в распоряжении человека, который не требует ни деталей для сборки, ни обслуживания, ни инструкций по использованию", — заключил инженер Генри Петроски.