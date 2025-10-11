Древние люди не чистили зубы палочками: откуда на самом деле следы на их зубах

Ранее ученые считали, что крохотные бороздки на зубах неандертальцев могли появиться в результате чистки зубов палочками или “первыми в мире зубочистками”. Однако новое исследование показывает, что это на самом деле вовсе не так.

Десятилетиями считалось, что небольшие бороздки на зубах древних людей свидетельствуют о преднамеренном использовании инструментов: люди чистили зубы палочками и волокнами или пытались таким образом снять боль в деснах с помощью самодельных "зубочисток". Некоторые исследователи даже считали такое поведение "древнейшей человеческой привычкой". Но теперь похоже все изменилось, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда биологических антропологов из Университета Монаша поставила под сомнение эту давнюю идею об эволюции человека. Ученые обнаружили, что эти бороздки естественным образом появляются и у диких приматов. В результате ученые усомнились в том, что простое ковыряние в зубах или их очистка палочками может быть причиной их появления.

Еще более удивительным кажется то, что у более 500 диких приматов 27 видов, современных и ископаемых, не было обнаружено никаких следов распространенного современного заболевания зубов: глубоких V-образных выемок на деснах, называемых абфракционными поражениями. Авторы исследования считают, что результаты их новой работы могут помочь переосмыслить интерпретацию палеонтологической летописи и поставить новые вопросы о характерных для человека особенностях современных изменений в состоянии наших зубов.

Зубы важны для эволюции человека

Зубы – самая прочная часть скелета, а потому они часто сохраняются даже после того, как остальное тело разрушается. Антропологи также опираются на них, чтобы реконструировать рацион питания, образ жизни и здоровье древних людей.

По словам экспертов, даже крохотные отметины могут иметь важное значение. Одной из наиболее часто встречающихся особенностей являются тонкие бороздки на обнаженных корнях зубов, особенно между ними. С начала XX века их стали называть "бороздками от зубочисток" и интерпретировать как следы использования инструментов или гигиены полости рта.

О них сообщалось на протяжении всей недавней эволюционной истории, от окаменелостей возрастом 2 миллиона лет до неандертальцев. Но до этого момента ученые никогда не проверяли, есть ли подобные бороздки у приматов.

Еще одной особенностью является абфракция – глубокие клиновидные выемки у линии десен. Они очень распространены в современной стоматологии и часто связаны со скрежетом зубами, интенсивной чисткой зубов или употреблением кислых напитков. Их отсутствие в палеонтологической летописи давно озадачивает исследователей.

Древние люди не чистили зубы палочками

В новом исследовании ученые проанализировали более 500 зубов 27 видов приматов, как вымерших, так и ныне живущих. В выборку вошли такие виды, как:

гориллы;

орангутаны;

макаки;

колобусы;

ископаемые человекообразные обезьяны и другие.

Авторы отмечают, что все изученные образцы принадлежали диким популяциям – простыми словами, на износ их зубов не могли повлиять зубные щетки, газированные напитки или обработанные продукты. В результате ученые сосредоточились на поиске некарозийных поражений шейки зуба – так называется потеря ткани у шейки зуба, не вызванная кариесом. Команда использовала микроскопы, 3D-сканирование и измерения потери ткани, что позволило задокументировать даже самые незначительные поражения.

Результаты показывают, что примерно у 4% особей были поражения – некоторые выглядели почти как "бороздки от зубочистки" у ископаемых людей, с тонкими параллельными царапинами и сужающимися формами. Другие были неглубокими и гладкими, особенно на передних зубах, вероятно, вызванные употреблением кислых фруктов, которые многие приматы употребляют в больших количествах. Однако ученые были удивлены, не обнаружив никаких абфракционных поражений.

По словам ученых, бороздки, напоминающие следы от зубочисток, не обязательно свидетельствуют об использовании инструментов. Естественное жевание, абразивная пища или даже проглатывание песка могут создавать подобные узоры. Предполагается, что некоторое специфическое поведение может способствовать появлению этих борозд, например, сдирание растительности зубами.

Кроме того, полное отсутствие абфракционных поражений у приматов убедительно свидетельствует о том, что это уникальная проблема человека, связанная с современными привычками. В будущем ученые планируют расширить исследования более крупными выборками приматов. Команда также планирует изучить связи между питанием и износом зубов в дикой природе.

