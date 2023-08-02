Без брекетов и зубной пасты: почему у доисторических людей такие белые и ровные зубы

Исследования показывают, что древние черепа часто имеют прямые зубы. Ученые объяснили, как нашим предкам удавалось поддерживать их в хорошем состоянии.

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Если внимательно взглянуть на "улыбку" древнего человеческого черепа, легко заметить, что его зубы часто удивительно прямые, даже если некоторые из них исчезли за столетия. Наши далекие предки не знали, что такое брекеты, не пользовались отбеливающей пастой с фтором и не удаляли зубы мудрости, и все же им удавалось поддерживать жемчужно-белую "голливудскую улыбку", пишет IFLScience.

Исследователи заинтересовались этим вопросом и пришли к выводу, что одним из главных факторов, стоящих за этой тенденцией, является сокращение человеческих челюстей — в результате наши зубы все больше сжимаются друг о друга.

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Последние несколько столетий наблюдается тенденция ретинированных зубов мудрости, когда зубы прорезаются с задержкой. Ученые отмечают, что это является явным признаком того, что человеческая челюсть становится все более "мелкой". Согласно статистике Американской академии челюстно-лицевых хирургов, у 90% людей встречается хотя бы один ретинированный зуб мудрости и часто он требует хирургического удаления.

Исследователи отмечают, что в доиндустриальные времена ретинированные зубы мудрости, вероятно, встречались значительно реже, хотя другие проблемы с зубами все еще были довольно распространены. В то же время до появления сельского хозяйства кривые зубы мудрости казались редкостью — на самом деле вся линия подбородка наших предков в те времена кажется невероятно ровной.

По слом биолога-эволюциониста Даниэля Либермана, который написал книгу "История человеческого тела", за время своей работы он изучил тысячи древних черепов и пришел к выводу, что большинство из них, датированные последними несколькими сотнями лет, представляют собой кошмар для дантиста. Фактически они заполнены полостями и инфекциями, зубы втиснуты в челюсть, а примерно у четверти наблюдаются ретинированные зубы. При этом черепа доиндустриальных фермеров также испещрены полостями и болезненными на вид абсцессами, однако лишь менее 5% из них имеют ретинированные зубы мудрости.

При этом исследования показывают, что большинство охотников-собирателей в действительности имели идеально здоровые и ровные зубы. Теперь исследователи шутят, что в каменном веке ортодонты и стоматологи были попросту не нужны.

Ретинированные зубы мудрости и кривые зубы часто возникают из-за того, что нижняя челюсть слишком стеснена Фото: Shutterstock

В исследовании 2015 году ученые изучили почти три сотни человеческих скелетов, найденных в Леванте, Анатолии и Европе, датированные от 28 000 до 6 000 лет назад. Результаты свидетельствуют о том, что у людей из более поздних сельскохозяйственных общин нижняя челюсть были меньше и отличалась формой от формы ранних охотников-собирателей.

Ученые предполагают, что такие изменения отображают радикальные изменения в питании наших предков. До появления сельского хозяйства около 12 000 лед назад люди питались мясом и неприрученными растениями, которые были жесткими и требовали больших усилий для пережевывания.

Сельскохозяйственная революция привела к тому, что люди получили более широкий доступ к таким продуктам как: овощи, зерновые продукты и рис, для жевания которых попросту требовалась меньшая сила. В современном мире все стало еще проще с появлением продуктов, которые едва ли требуют значительной активности челюстей для их потребления.

Исследователи отмечают, что с точки зрения эволюции эти изменения произошли в чрезвычайно короткий срок, а потому они вряд ли вялятся генетическими. Вместо этого ученые полагают, что уменьшение наших челюстей в действительности связано с пищей, которую мы едим в младенчестве во время развития наших челюстей.

Ученые полагают, что помимо стоматологических проблем, уменьшение наших челюстей также влияет на нашу ротовую полость и дыхательные пути, что может привести к апноэ и чрезмерному храпу. При этом все больше людей страдают от недосыпания, что может повысить риск развития сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, депрессии, рака и болезни Альцгеймера.

По словам профессора демографических исследований Стэнфордского университета, изучившего проблему, Пола Эрлиха, относительно простым способом остановить эту "эпидемию челюстей" является развитие крепкой нижней челюсти в раннем детстве с помощью базовых практик. Например, ученый предлагает давать детям жевательную резинку без сахара, а также кормить их менее мягкой пищей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что происходит с зубами после смерти человека.