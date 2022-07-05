Ученые рассказали, что происходит с зубами после смерти человека

Как отмечают исследователи, выносливость зубов может быть близка к бессмертию, ведь некоторые из них способны сохраняться не менее десятков тысяч лет.

Человеческие зубы довольно требовательны в уходе. Люди обречены на тиранию стоматологии, владычество зубной щетки и мучительный ритуал зубной нити. А иногда нашим зубам иногда требуются еще и брекеты, пломбы, виниры и прочее, пишет The Grunge.

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Но, что с ними происходит, кода человек умирает? Как отмечают ученые, в то время как остальная часть человеческого тела разлагается, зубы остаются крепкими и целыми, а все потому что по какой-то эволюционной причине они не состоят из биоразлагаемой кости.

Зубы не подвергаются биологическому разложению, поэтому имеющиеся в них до смерти человека бактерии, не выживают без хозяина, а умирают вместе с самим телом.

Однако зубная эмаль — прочное глянцевое покрытие, которое защищает зубы и помогает жевать, не разрушая зубы, как мел, все же может разлагаться.

Как долго зубы могут сохраняться?

По словам экспертов, после 100 лет разложения тела зубы могут быть единственным, что останется от физической формы, которую вы когда-то запечатлели в мире.

Более того, как подчеркивают некоторые специалисты, выносливость зубов может быть даже ближе к бессмертию. Ведь некоторые из них способны сохраняться не менее десятков тысяч лет.

Для археологов это невероятно хорошая новость. Ведь с помощью уцелевших зубов они могут изучать и узнавать о питании наших предков, а также получать и другую важную информацию. По этой же причине зубы используются для опознания тела.

Напомним, что ранее в мае этого года исследователи впервые обнаружили в Лаосе в пещере Tam Ngu Hao 2 зуб денисовца возрастом от 164 000 до 131 000 лет лет. Окаменелый моляр принадлежал девочке, которая умерла в возрасте от 3,5 до 8,5 лет.