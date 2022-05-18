В самом неожиданном месте. В Лаосе впервые нашли зуб денисовца возрастом 130 000 лет

Зуб принадлежал девочке, умершей в возрасте от 3,5 до 8,5 лет. Ученые также провели изотопный анализ эмали этого зуба в надежде выяснить рацион питания денисовцев.

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В ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили зуб, который, как считается, принадлежит таинственному "родственному виду" людей — денисовцам. Находка была сделана в неожиданной части мира: в Лаосе в Юго-Восточной Азии, пишет IFLS.

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Причем это первое ископаемое свидетельство этих ранних гоминидов в Юго-Восточной Азии, почти в 4600 километрах от Денисовой пещеры в Сибири, где были обнаружены первые окаменелости этого вида.

Команда экспертов обнаружила окаменелый моляр в недавно открытой известняковой пещере под названием Tam Ngu Hao 2 в Аннамских горах Лаоса.

Изначально эксперты искали свидетельства Homo Erectus и раннего современного Homo Sapiens, останки которых были найдены в этом районе, но форма и датировка этого зуба показали, что они, на самом деле, имеют дело с денисовцем. Также исследователи выяснили, что зуб принадлежал девочке, которая, скорее всего, умерла в возрасте от 3,5 до 8,5 лет.

[ + – ] Вход в пещеру Tam Ngu Hao 2

По оценкам ученых возраст зуба составляет от 164 000 до 131 000 лет — время, когда денисовцы, предположительно, бродили по Азии. Генетический состав современной человеческой популяции убедительно свидетельствует о том, что денисовцы жили в Юго-Восточной Азии примерно в это время, хотя физические останки этого вида здесь ранее ускользали от ученых.

Только 5 останков денисовцев были полностью подтверждены: четыре в одноименной Денисовой пещере в Сибири и один на Тибетском нагорье. Из-за этих скудных вещественных доказательств специалисты до сих пор невероятно мало знают о денисовцах, несмотря на их близкое родство (не говоря уже о нашем историческом скрещивании с ними).

"Денисовцы и современные люди имели общего предка 700-500 тысяч лет назад, затем ветвь несовременных людей снова разделилась на 470-380 тысяч лет, после чего возникли денисовцы и неандертальцы", — объяснил ведущий автор исследования из Копенгагенского университета Фабрис Деметер.

200 000 лет назад существовало пять различных видов, проживавших на одной территории: H. erectus, H. floresiensis, H. luzonensis, H. sapiens и Denisovans, плюс шестой — неандертальцы, которые обитали в основном в Западной Европе.

[ + – ] Исследователи выяснили, что зуб принадлежал девочке, которая, скорее всего, умерла в возрасте от 3,5 до 8,5 лет

Последнее открытие может пролить новый свет на этот загадочный вид гоминин. Самое главное, оно показывает, что денисовцы имели гораздо более широкий ареал обитания по всей Евразии в позднем плейстоцене, чем показывают современные данные, и смогли адаптироваться к широкому спектру окружающей среды.

"Наше исследование показывает, что денисовцы жили в широком диапазоне сред и широт и могли адаптироваться к экстремальным условиям — от холодных гор Алтая и Тибета до тропических лесов Юго-Восточной Азии. Генетические исследования и окаменелости показали, что денисовцы были приспособлены к высокогорному и холодному климату, но теперь, с нашим открытием, мы также знаем, что они жили в более теплом и влажном климате и на низкой высоте ", — заключили ученые.

Также, по их мнению, ископаемый зуб может предоставить больше информации. Доктор Деметер отметил, что он с его коллегами провел изотопный анализ эмали зуба в надежде выяснить рацион питания денисовцев, которые когда-то жили на территории нынешнего Лаоса. В настоящее время команда с нетерпением ожидает результатов.

Напомним, что в августе прошлого года исследователи нашли ближайших родственников денисовцев, которыми оказались филиппинская этническая группа. Их уровень денисовского происхождения выше 46%.