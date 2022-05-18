В самом неожиданном месте. В Лаосе впервые нашли зуб денисовца возрастом 130 000 лет
Зуб принадлежал девочке, умершей в возрасте от 3,5 до 8,5 лет. Ученые также провели изотопный анализ эмали этого зуба в надежде выяснить рацион питания денисовцев.
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В ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили зуб, который, как считается, принадлежит таинственному "родственному виду" людей — денисовцам. Находка была сделана в неожиданной части мира: в Лаосе в Юго-Восточной Азии, пишет IFLS.
Причем это первое ископаемое свидетельство этих ранних гоминидов в Юго-Восточной Азии, почти в 4600 километрах от Денисовой пещеры в Сибири, где были обнаружены первые окаменелости этого вида.
Команда экспертов обнаружила окаменелый моляр в недавно открытой известняковой пещере под названием Tam Ngu Hao 2 в Аннамских горах Лаоса.
Изначально эксперты искали свидетельства Homo Erectus и раннего современного Homo Sapiens, останки которых были найдены в этом районе, но форма и датировка этого зуба показали, что они, на самом деле, имеют дело с денисовцем. Также исследователи выяснили, что зуб принадлежал девочке, которая, скорее всего, умерла в возрасте от 3,5 до 8,5 лет.
По оценкам ученых возраст зуба составляет от 164 000 до 131 000 лет — время, когда денисовцы, предположительно, бродили по Азии. Генетический состав современной человеческой популяции убедительно свидетельствует о том, что денисовцы жили в Юго-Восточной Азии примерно в это время, хотя физические останки этого вида здесь ранее ускользали от ученых.
Только 5 останков денисовцев были полностью подтверждены: четыре в одноименной Денисовой пещере в Сибири и один на Тибетском нагорье. Из-за этих скудных вещественных доказательств специалисты до сих пор невероятно мало знают о денисовцах, несмотря на их близкое родство (не говоря уже о нашем историческом скрещивании с ними).
"Денисовцы и современные люди имели общего предка 700-500 тысяч лет назад, затем ветвь несовременных людей снова разделилась на 470-380 тысяч лет, после чего возникли денисовцы и неандертальцы", — объяснил ведущий автор исследования из Копенгагенского университета Фабрис Деметер.
200 000 лет назад существовало пять различных видов, проживавших на одной территории: H. erectus, H. floresiensis, H. luzonensis, H. sapiens и Denisovans, плюс шестой — неандертальцы, которые обитали в основном в Западной Европе.
Последнее открытие может пролить новый свет на этот загадочный вид гоминин. Самое главное, оно показывает, что денисовцы имели гораздо более широкий ареал обитания по всей Евразии в позднем плейстоцене, чем показывают современные данные, и смогли адаптироваться к широкому спектру окружающей среды.
"Наше исследование показывает, что денисовцы жили в широком диапазоне сред и широт и могли адаптироваться к экстремальным условиям — от холодных гор Алтая и Тибета до тропических лесов Юго-Восточной Азии. Генетические исследования и окаменелости показали, что денисовцы были приспособлены к высокогорному и холодному климату, но теперь, с нашим открытием, мы также знаем, что они жили в более теплом и влажном климате и на низкой высоте ", — заключили ученые.
Также, по их мнению, ископаемый зуб может предоставить больше информации. Доктор Деметер отметил, что он с его коллегами провел изотопный анализ эмали зуба в надежде выяснить рацион питания денисовцев, которые когда-то жили на территории нынешнего Лаоса. В настоящее время команда с нетерпением ожидает результатов.
Напомним, что в августе прошлого года исследователи нашли ближайших родственников денисовцев, которыми оказались филиппинская этническая группа. Их уровень денисовского происхождения выше 46%.